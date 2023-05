Google Pixel 7a, Android 14 en Pixel Fold (Android-nieuws #19 2023)

Google heeft nieuwe smartphones gepresenteerd en we weten meer over Android 14. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2023 is de Google Pixel 7a officieel onthuld. Hij is nu in Nederland te koop voor een adviesprijs van 509 euro. Daarmee is het toestel 50 euro duurder dan zijn voorganger, de Pixel 6a, vorig jaar. Je kiest uit de kleuren houtskool (grijs), sneeuw (wit), zeeblauw en koraal (oranje).

De Google Pixel 7a draait op een Tensor G2-processor, die we kennen van de duurdere Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Die presteert beter dan de eerste Tensor-chip, hoewel het verschil relatief klein is. Google stopt daar 8GB RAM bij en 128GB opslag. Andere varianten zijn er niet.

Het goede nieuws over de Google Pixel Fold dat ‘ie eindelijk is gepresenteerd na maanden (of zelfs jaren) van geruchten. Het slechte nieuws is dat ‘ie een flinke prijs heeft en niet beschikbaar wordt in de Benelux. Heb je toch interesse in de vouwtelefoon, dan moet je uitwijken naar Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.

Google zet hoog in op de duurzaamheid van het scharnier, wat ze ‘Fluid Friction-hinge’ noemen. Daardoor kun je het scherm tienduizenden keren openen en sluiten zonder problemen. Het is de dunste vouwtelefoon ooit en het scharnier is sterker dan die van de concurrentie. Daarbij is de smartphone ook bestand tegen wat stof.

Android 14 geeft je ook meer opties om de software te personaliseren. Material You wordt uitgebreider, waardoor je ook je homescreen helemaal eigen kan maken. Zo geef je de klok een ander lettertype en zet je ‘m op een andere plek. Ook kun je straks je eigen wallpaper maken met emoji en andere icoontjes.

Het is in de nieuwe Android-versie ook mogelijk om de knopjes op het vergrendelscherm aan te passen. Daar vind je normaliter snelkoppelingen naar de Camera- en Wallet-app. Google liet verder de nieuwe WhatsApp-app voor smartwatches zien.

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Sony heeft nieuwe smartphones gepresenteerd. Het nieuwe vlaggenschip is de Xperia 1 V, die logischerwijs de Xperia 1 IV van vorig jaar opvolgt. De smartphone is op verschillende onderdelen verbeterd, maar ook erg prijzig.

Aan het design is weinig veranderd. De Sony Xperia 1 V heeft opnieuw een langwerpig 6,5 inch-scherm met een hele hoge 4K-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Daardoor moeten beelden erg scherp en vloeiend ogen. Sony kiest opnieuw voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm, en laat een cameragat dus achterwege.

Het kloppende hart van de gloednieuwe Poco F5 is de Snapdragon 7 Gen 2-chip. Keuze heb je uit modellen met 8GB of 12GB werkgeheugen en standaard is er 256GB interne opslagruimte aanwezig. De Poco F5 heeft een amoled-scherm van 6,67 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat pixels 120 keer per seconde verversen.

Poco kiest voor een accu van 5000 mAh en opladen doe je met de meegeleverde oplader van 67 Watt. Het toestel komt op de markt in drie kleuren: wit, zwart en blauw. Er is plek voor twee fysieke simkaarten en het toestel heeft een IP53-certificering, waardoor ‘ie tegen een beetje stof en water kan.

