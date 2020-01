Android-nieuws #2: Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Lite en Galaxy Fold

Ook in 2020 houdt Android Planet je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Was je afgelopen week druk en heb je het nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben in je in een paar minuten weer bijgepraat.

‘Samsung Galaxy S20-smartphones krijgen 120Hz-schermen’

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S20-reeks definitief wordt uitgerust met 120Hz-schermen. Dit laat de doorgaans goed ingevoerde Samsung-insider Ice Universe weten op Twitter. Zo’n display met een hogere ververssnelheid brengt diverse voordelen met zich mee. Allereerst ogen animaties veel soepeler en is de software sneller in gebruik. Toestellen als de OnePlus 7T en Google Pixel 4 XL hebben ook een scherm met een hogere ververssnelheid, al gaat het hier om 90Hz en niet 120Hz. Dit betekent dat het display zich 90 keer per seconde ververst.

Sonos eist verkoopverbod Google-speakers en Chromecast: dit is waarom

Sonos is in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen tegen Google, omdat slimme Google-speakers en andere producten inbreuk zouden maken op patenten van Sonos. Na jarenlang tevergeefs onderhandelen eist Sonos nu een schadevergoeding en een verbod op de verkoop van Google-gadgets. Sonos sloot in 2013 een overeenkomst met Google, met de bedoeling Googles groeiende muziekdienst compatibel te maken met Sonos-speakers. Om die reden ontving Google de blauwdrukken van Sonos-speakers, inclusief informatie over de patenten.

Huawei onthult P30 Lite New Edition: dit moet je weten

De Huawei P30 Lite New Edition lijkt grotendeels op de ‘normale’ P30 Lite die vorig jaar verscheen, maar beschikt wel over meer opslag (256GB in plaats van 128GB) en werkgeheugen (6GB in plaats van 4GB), waardoor het toestel ietsjes krachtiger is en meer ruimte heeft voor foto’s en andere media. Daarnaast is de P30 Lite New Edition voorzien van een nieuwe 32 megapixel-frontcamera voor selfies. Ter vergelijking: de P30 Lite van vorig jaar heeft een 24 megapixel-camera aan de voorkant. Verder zijn de specificaties hetzelfde gebleven.

‘Dummy OnePlus 8 Lite toont drie camera’s achterop’

Eerder verschenen al renders van de aankomende OnePlus 8 Lite. In een video is nu een vermeende dummy te zien. Wat opvalt is dat er drie camera’s op de achterkant aanwezig zijn, en niet twee stuks zoals eerder gedacht. Waarschijnlijk gaat het om een normale camera, groothoeklens en telefotolens. Qua specificaties is nog veel onduidelijk over de OnePlus 8 Lite. We verwachten een ‘plat’ scherm met een ververssnelheid van 90Hz.

Opvouwbare Samsung Galaxy Fold nu te koop in Nederland

De Samsung Galaxy Fold is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Het opvallende toestel met vouwbare schermen is verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Belsimpel en Samsung zelf. Met zijn adviesprijs van 2020 euro voor een losse Samsung Galaxy Fold is hij allesbehalve goedkoop. Wel krijg je bij aanschaf twee accessoires: Galaxy Buds-oordopjes en een speciale Samsung-beschermhoes. Het toestel is alleen in het zwart verkrijgbaar. De Samsung Galaxy Fold is met zijn twee schermen uniek. Dankzij het scharnier aan de zijkant kun je het toestel op twee manieren gebruiken: als tablet en als smartphone.

