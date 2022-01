Het beste Android-nieuws: OnePlus 10 Pro officieel en Amazon Fire TV Stick

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De OnePlus 10 Pro is gepresenteerd en het high-end toestel van OnePlus voor 2022. Het gaat wel om een presentatie voor de Chinese markt en de OnePlus 10 werd nog niet getoond. Wanneer de 10 Pro wordt uitgebracht in Europa en voor welke prijs, is dus nog even afwachten. De OnePlus 9 Pro en OnePlus 9 werden eind maart 2021 gepresenteerd met vanafprijzen van respectievelijk 999 en 899 euro. Er zijn vooralsnog twee kleurvarianten gepresenteerd: zwart en groen. Weer zien we een scherm van 6,7 inch met een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Het gaat om een amoled-paneel met een maximale ververssnelheid van 120Hz. Dat wordt aangepast aan de content die getoond wordt, wat moet zorgen voor betere accuprestaties.

→ Lees verder over de aankondiging van de OnePlus 10 Pro

De doorgaans goed ingelichte website XDA Developers heeft de eerste specificaties van de Motorola Razr 3 gepubliceerd. De Razr 3 moet de derde opvouwbare smartphone van Motorola worden, die net als zijn voorgangers verticaal open en dicht kan klappen. Wat opvalt is dat Motorola zou kiezen voor high-end specificaties; de originele Razr en Razr 5G waren onder de motorkap meer midrange telefoons. De Razr 3 zou worden aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Bij de voorgangers zagen we een bescheiden Snapdragon 710- en 765-processor.

→ Lees verder over de specificaties van de Motorola Razr 3

Hoe bedien jij je Android-smartphone? Gebruik je veegbewegingen, of heb je ‘ouderwetse’ virtuele knoppen (om terug, naar het thuisscherm en het app-overzicht te gaan) aan de onderkant van je telefoon? Wie gebruikmaakt van de tweede optie kan in Android 13 de Google Assistent minder opdringerig maken. Je kunt er namelijk voor kiezen om de spraakhulp niet langer in te schakelen op het moment dat je de thuisknop lang ingedrukt houdt. Vreemd genoeg is dit in Android 12 en eerdere versies nog niet mogelijk.

→ Lees verder over de Google Assistent in Android 13

Samsung brengt deze week officieel de Galaxy S21 FE uit, maar de gloednieuwe Galaxy S22 komt er ook al snel aan. De Koreaanse website DDaily meldt te weten wanneer het nieuwe vlaggenschip van Samsung wordt gelanceerd. De smartphonemaker zou de S22 op 8 februari willen presenteren, waarna op 9 februari de pre-order-periode start. Oftewel: vanaf die dag kun je het toestel vooruitbestellen. Op 24 februari zou de officiële release van de Samsung S22 plaatsvinden, al schrijft Sammobile dat op de 21e de eerste exemplaren naar de eerste consumenten worden verzonden. Het zou dus betekenen dat we minder dan een maand verwijderd zijn van de officiële presentatie.

→ Lees verder over de presentatie van de Samsung Galaxy S22 in februari

Amazon Fire TV Stick review: Chromecast-alternatief is het net niet

Sinds kort is de Amazon Fire TV Stick officieel verkrijgbaar in Nederland. De mediaspelers van Amazon kon je al langer kopen via de website van het bedrijf, maar sinds eind vorig jaar is de ‘Internationale versie’ beschikbaar. Deze ondersteunt ook de Nederlandse taal. Het apparaatje is een interessant alternatief voor de Chromecast en met een prijs van 39,99 euro ook erg betaalbaar. Een goede reden dus om de Fire TV Stick in huis te halen voor een review. Belangrijk om te weten is dat het apparaatje in twee versies verkrijgbaar is: met full-hd- en 4K-ondersteuning. Wij hebben de goedkoopste versie getest, die dus werkt met een maximale resolutie van 1080p.

→ Lees verder in de Amazon Fire TV Stick review