Komt er een nieuwe Chromecast (Android-nieuws #2 2023)

We weten wanneer de Samsung Galaxy S23 wordt onthuld en er komt misschien een nieuwe Chromecast aan. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Het lange wachten is bijna voorbij. Binnenkort, op woensdag 1 februari, vindt de presentatie van de Samsung Galaxy S23-serie plaats. Dat is een goede week eerder dan vorig jaar, toen de Galaxy S22 op 9 februari werd aangekondigd.

Samsung houdt voor het eerst sinds 2019 weer een fysiek evenement in San Francisco. De afgelopen twee jaar vond de presentatie van nieuwe Galaxy S-toestellen noodgedwongen alleen online plaats in verband met de coronapandemie. Wie niet naar de Verenigde Staten afreist, kan de lancering vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd volgen via YouTube.

Volgens 9to5Google komt er een nieuwe Chromecast met Google TV aan. In de digitale codes van de Google Home-app spotte de website namelijk een nieuwe modelnaam. Naast de Chromecast met Google TV (YTV) en Chromecast met Google TV (HD) (YTB) vonden ze ook de onbekende naam ‘YTC’. Het lijkt erop dat Google de Home-app voorbereidt op een nieuwe Chromecast.

De verwachting is dat de volgende Chromecast een geavanceerder model is. Google kwam vorig jaar met de goedkopere Chromecast met Google TV (HD), die op verschillende gebieden bespaarde om de prijs te drukken. We hopen dat Google de minpunten van de vorige streamingapparaatjes aanpakt met de nieuwste versie.

OnePlus is druk bezig met een nieuwe Nord-smartphone: de Nord 3. De telefoon moet de Nord 2T van vorig jaar opvolgen en zou op dit moment worden getest in India. Dat meldt de website MySmartPrice op basis van betrouwbare bronnen. De smartphone zou de codenaam ‘Larry’ hebben.

Volgens de website kunnen we de OnePlus Nord 3 in juni of juli verwachten, waarbij we er vanuit gaan dat ‘ie ook in de Benelux verschijnt. De Nord 2, de directe voorganger van de Nord 3, werd in 2021 in juli uitgebracht. De Nord 2T verscheen vorig echter al in mei. Een aankondiging van de Nord 3 in juni klinkt dus niet zo onlogisch.

De Samsung Galaxy S23 komt eraan, maar hij is nog niet officieel onthuld. Gelekte afbeeldingen tonen het vlaggenschip van Samsung in verschillende kleuren en ze lijken officieel. De renders komen van de betrouwbare website WinFuture en tonen de Samsung Galaxy S23 in vier kleuren.

Het gaat om zwart, groen, lila en beige. We zien de smartphone van de voorkant, achterkant en deels de rechter zijkant. De grootse verandering ten opzichte van de Galaxy S22 is het verdwijnen van het camera-eiland. In plaats daarvan zijn de drie lenzen achterop los verwerkt in de behuizing.

De Poco X5 Pro, die naar verwachting binnenkort wordt gepresenteerd, is te zien op gelekte foto’s. Een Twitter-lekker plaatste afbeeldingen van de verpakking van de Poco-telefoon, maar ook van het toestel zelf. Daardoor weten we nu hoe de smartphone eruit komt te zien en wat de belangrijkste specificaties zijn.

De Poco X5 Pro heeft – net als eerdere Poco-telefoons – een gele achterkant met een groot camera-eiland. We zien drie camera’s, waarbij de hoofdcamera een resolutie van 108 megapixel heeft. Dat verklapt het plastic laagje dat om de smartphone zit. Naast de hoofdcamera zijn er ook een groothoeklens en macrocamera aanwezig. Onder de motorkap van de Poco X5 Pro zit een Snapdragon 778G-processor.

