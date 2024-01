Poco X6, Android Auto en Chromecast-features (Android-nieuws #1 2024)

Nieuwe Poco-smartphones, de Chromecast wordt beter en Android Auto. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

TikTok is een razend populair platform, dus is het logisch dat Google hier iets mee wil doen. Het techbedrijf kondigt aan dat de Chromecast binnenkort de mogelijkheid biedt om TikTok en andere apps met korte video-content te casten. En dat niet alleen: de manier van kijken ziet er nog gelikt uit ook.

Er is voor Google ook duidelijk een plan om Matter-producten in je smart home-lijn aan te kunnen. LG-tv’s en verschillende Google TV- en Android TV-aangestuurde apparaten kunnen voortaan een Google Home-hub te zijn. Zo kun je er straks bijvoorbeeld lampen mee bedienen, gordijnen dicht doen en meer.

→ Nieuwe functies voor de Chromecast

AAWireless – de makers van de draadloze Android Auto-adapter – hebben de AAWireless 2 aangekondigd. Deze adapter zorgt wederom voor een draadloze verbinding tussen je smartphone en het infotainmentsysteem in je auto, maar biedt nog meer functies dan zijn voorganger.

Zo is de hardware veranderd. Het ontwerp is aangepast en de dongle is een stuk kleiner dan de voorganger. Op de behuizing is nu ook een lichtgevende ring te vinden met een fysieke knop. Deze is volgens de fabrikant in te stellen voor verschillende functies.

→ Dit is de nieuwe AAWireless 2

De Poco X6 Pro beschikt over een 6,67 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. In de Poco X6 Pro zit een krachtige MediaTek Dimensity 8300. Dit is een flinke verbetering als je deze vergelijkt met de Poco X5 Pro, die beschikt over de Snapdragon 778G.

Een fors camera-eiland is ook bij de Poco X6 Pro weer terug te vinden. Wel zijn er andere camera’s gekozen: een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De selfiecamera bestaat uit 16 megapixel.

→ Lees alles over de Poco X6 (Pro) en M6 Pro

Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas worden niet alleen verse producten gelanceerd. Zo kondigde Google een aantal nieuwe functies aan voor Android Auto, het infotainmentsysteem voor in je wagen. Veruit het meest interessant is dat Android Auto straks batterij-informatie kan delen met Google Maps.

Plan je een trip in de kaarten-app? Dan zie je in één oogopslag hoeveel batterij je bij aankomst nog over hebt. Maps doet ook suggesties voor plekken waar je je auto onderweg kunt opladen en schat in hoelang dat zal duren. Zo wordt de kans dat je met een lege accu langs de weg staat een stuk kleiner.

→ Deze nieuwe functies komen naar Android Auto

We kijken vooral uit naar de presentatie van de Samsung Galaxy S24 op 17 januari, maar het bedrijf introduceert nu ook al een nieuw toestel: de Galaxy Xcover 7. Deze stevige smartphone is bedoeld voor mensen met een zwaar beroep, bijvoorbeeld in de bouw. De Xcover 7 is ook geschikt als je veel buiten bent en het belangrijk vindt dat je telefoon tegen een stootje kan.

Het toestel volgt de Galaxy Xcover 5 uit 2021 op. De Galaxy Xcover 7 heeft een extra robuuste behuizing en is stof- en waterbestendig. Ook overleeft hij vallen tot 1,5 meter hoogte en een laagje Gorilla Glass Victus+ zorgt ervoor dat het scherm niet zo snel barst.

→ Samsung Galaxy Xcover 7 officieel aangekondigd