Poco M8 Pro en op deze datums verschijnen populaire Samsungs (Android-nieuws #2)

Het Chinese merk Poco doet zijn nieuwste budgettoestellen uit de doeken en we vermoeden dat de Samsung A37 en A57 eerder uitkomen dan gepland.

Via een insider weten we wanneer we de nieuwe verkoopkanonnen van Samsung hoogstwaarschijnlijk kunnen verwachten. En dat is eerder dan verwacht. In eerste instantie zou Samsung de opvolgers van de populaire toestellen Galaxy A56 en A36 pas op 25 februari presenteren, maar zolang hoeven we niet te wachten.

Volgens insider Abhishek Yadav kunnen we in de eerste of tweede week van februari namelijk al officieel kennis maken met de Samsung Galaxy A57 en A37. Over beide toestellen zijn al veelbelovende specificaties gelekt. Van snellere chips tot een hogere oplaadsnelheid dan hun voorgangers.

Xiaomi begint 2026 met de lancering van de Redmi Note 15-serie. De smartphones zijn eerder in China aangekondigd en komen nu ook naar ons land. Het gaat om vijf toestellen: de Redmi Note 15 , Redmi Note 15 5G , Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G en het meest luxe toestel, de Redmi Note 15 Pro Plus 5G.

De goedkoopste Xiaomi kost 199,99 euro en het luxepaardje van het vijftal gaat voor 499,99 euro over de toonbank. Deze Redmi Note 15 Pro Plus 5G heeft een 6,83 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Daarnaast krijg je een redelijk rappe processor, een hoofdcamera van 200 megapixel en een forse 6500 mAh-accu.

Het Chinese smartphonemerk Poco trapt het jaar af met de aankondiging van twee nieuwe, betaalbare smartphones. Het gaat om de Poco M8 en Poco M8 Pro, die nu verkrijgbaar zijn in Nederland voor respectievelijk 269,90 euro en 349,90 euro. Dat lijken prima prijskaartjes voor de specificaties van de toestellen.

Zo heeft de luxere van de twee, de M8 Pro, een 6,83 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie van 2772 bij 1280 pixels en 120Hz-ververssnelheid. De Snapdragon 7s Gen 4-processor zal ongetwijfeld voor behoorlijke prestaties zorgen. De behoorlijk grote accu van 6500 mAh mag ook niet onvermeld blijven.

Waar we hierboven stelden dat Samsung de Galaxy A37 en A57 waarschijnlijk niet gaat lanceren op zondag 25 februari, staat die datum wel (met potlood) in onze agenda voor de absolute publiekstrekkers van Samsung: de aankomende Galaxy S26-serie. Ook hier is er weer sprake van de nodige inside information.

Ditmaal zijn het de betrouwbare insiders Evan Blass en Ice Universe die een officiele datum durven te plakken op de lancering van de langverwachte vlaggenschepen van Samsung. De geruchten over de S26-serie vliegen je om de oren, dus wij hebben de bekende informatie in een handig overzicht gezet.

Tijdens technologiebeurs CES 2026 in Las Vegas heeft TCL zijn nieuwste Android-telefoon uit de doeken gedaan: de Nxtpaper 70 Pro. Dit bijzondere toestel richt zich, net als sommige andere TCL-telefoons, op oogcomfort en doet dat door een uniek scherm. Maar, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

De TCL Nxtpaper 70 Pro is uitgerust met de zogenaamde ‘Max Ink Mode’. Die activeer je door te drukken op een knopje aan de zijkant van het apparaat. Het display verandert dan in een soort e-reader, waarbij kleuren verdwijnen en je in zwart-wit boeken leest. Het is nog onbekend wanneer we de Nxtpaper 70 Pro in ons land mogen verwelkomen.

