Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek het Android-nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

Poco F2 Pro officieel aangekondigd: opvolger van goedkoop toptoestel

Xiaomi heeft een opvolger gepresenteerd voor de populaire Pocophone F1. De Poco F2 Pro komt naar Europa en beschikt over uitstekende hardware, een grote accu met snelladen en verbeterde camera’s. Net als zijn voorganger onderscheidt de Poco F2 Pro zich vooral door de high-end specificaties in combinatie met een relatief lage prijs van 499 euro.

→ Lees verder over de aankondiging van de Poco F2 Pro

Trump verlengt ‘Huawei-noodtoestand’ met 1 jaar: dit zijn de gevolgen

President Trump heeft het ‘Huawei-verbod’ met een jaar verlengd. Amerikaanse providers mogen daardoor tot in ieder geval 15 mei 2021 geen netwerkapparatuur van het Chinese bedrijf afnemen. Of ook het handelsverbod verlengd wordt, is nog niet zeker. De noodmaatregel die op 15 mei 2019 inging wordt met precies 1 jaar verlengd. Te zijner tijd heeft de Amerikaanse regering de mogelijkheid om de maatregel wederom te verlengen. President Trump verdenkt Huawei (en ZTE) van spionage-activiteiten. Volgens de Amerikaanse president is de nationale veiligheid in het geding en daarom blijven de sancties staan.

→ Lees verder over de verlenging van ‘Huawei-noodtoestand’

Huawei P30 Pro New Edition officieel: meer voor minder en Google-ondersteuning

De Huawei P30 Pro New Edition is stilletjes gepresenteerd. Het vernieuwde toestel is verschenen op de Duitse website van Huawei en daar ook al te bestellen. De smartphone heeft Google-ondersteuning, kost 749 euro en beschikt over iets betere specificaties. Een woordvoerder van Huawei Nederland heeft Android Planet laten weten dat het toestel ook op de Nederlandse markt wordt gebracht. Details over de prijs of een eventuele pre-order actie zijn echter nog onbekend. Andere goed ingelichte bronnen vertellen ons dat het toestel begin juni geïntroduceerd wordt op de Nederlandse markt.

→ Lees verder over de aankonidiging van de Huawei P30 Pro New Edition

Onderzoek: ‘Tienduizenden apps lekken per ongeluk gebruikersdata’

Tienduizenden Android apps zijn onveilig omdat ze per ongeluk gegevens van gebruikers lekken. Dat melden journalisten van Comparitech op basis van eigen onderzoek. Google bevestigt de kwetsbaarheid en zegt contact op te nemen met de app-ontwikkelaars. Het probleem zit ‘m in Firebase, een sdk van Google die app-ontwikkelaars gebruiken om databases te beheren. In die databases staan gegevens van gebruikers van de apps; welke data precies verschilt per app of game. Volgens Comparitech gebruikt bijna één op de drie Android-apps Firebase.

→ Lees verder over het onderzoek naar grootschalige datalekken in apps

Samsung Galaxy A21s officieel: budgettelefoon met vierdubbele camera en 5000 mAh-accu

De Samsung Galaxy A21s is officieel aangekondigd voor de Europese markt. Het gaat hier om een verbeterde variant van de al uitgebrachte Galaxy A21. Het toestel biedt onder meer een verbeterde cameraopstelling, een grotere batterij en meer RAM-opties. De telefoon beschikt over een 2.0 GHz Exynos 850-processor. Dit is Samsungs nieuwe chipset voor betaalbaardere smartphones. In tegenstelling tot de Galaxy A21, biedt de A21s de keuze tussen 3, 4 of 6GB RAM in combinatie met 32 of 64GB aan opslagruimte.

→ Lees verder over de aankondiging van de Samsung Galaxy A21s

Video van de week: werkt Netflix niet? Met deze 5 tips kijk je snel weer verder!