Het beste Android-nieuws: Android 12, Google I/O 2021 en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Dit is Android 12: de belangrijkste vernieuwingen op een rij

Tijdens Google I/O 2021 is Android 12 aan het grote publiek getoond. Android 12 is visueel helemaal opgefrist en voorzien van een nieuw design. Google noemt het nieuwe ontwerp ‘Material You’. Zoals de naam al verklapt, heb je nu veel meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen. Daardoor moet de software persoonlijker worden, zo zegt Google. Dat is fijn, want voorgaande Android-versies leken behoorlijk op elkaar. Het ontwerp van versie 12 is minimalistischer en dat zie je bijvoorbeeld aan de icoontjes en widgets. Het uiterlijk van Android past zich ook aan op basis van je wallpaper.

Niet alleen Android krijgt een flinke update, maar ook Wear OS gaat op de schop. Google noemt het de grootste update voor zijn besturingssysteem voor smartwatches ooit. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Samsung. Voorheen gebruikte Samsung zijn eigen besturingssysteem Tizen op zijn smartwatches, maar het bedrijf gaat nu ook Wear OS gebruiken op de nieuwe Samsung Galaxy Watch. “We brengen de beste mogelijkheden van de Galaxy Watch samen met Google op een enkel platform”, stelt een topman van Samsung tijdens de Google I/O 2021-presentatie. De accuduur van Wear OS wordt verbeterd, onder andere door in de nacht het stroomverbruik te verminderen.

Google heeft een forse update voor haar kaartendienst aangekondigd. Het bedrijf brengt Live View naar meer plekken in Maps. Je kunt de functie voortaan activeren vanuit het startscherm van de kaartendienst. Voorheen moest je nog specifiek naar een bepaalde plek zoeken en vanuit daar Live View opstarten. Zoek je op Google Maps naar een winkel, museum of openbare gelegenheid, dan kun je zien hoe druk het daar momenteel is en wat de rustige tijden zijn. Die functie wordt nu breder uitgerold. Voortaan kun je tijdens het plannen van een route vooraf zien hoe druk het in bepaalde gebieden van de stad is.

Samsung Galaxy M12 met 90Hz-scherm alsnog in Nederland te koop

De Samsung Galaxy M12 werd een tijdje geleden aangekondigd, maar niet voor Nederland. Desondanks is de budgetsmartphone nu verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel. Voor het 64GB-model betaal je 219 euro. De versie met 128GB aan opslagruimte is twee tientjes duurder. Een woordvoerder van Samsung Nederland liet onlangs aan Android Planet weten dat het bedrijf vooralsnog geen plannen heeft om de telefoon hier uit te brengen. De Samsung Galaxy M12 is een budgetsmartphone met een groot scherm, forse accu en in totaal vijf camera’s. Het display is 6,5 inch groot en met een resolutie van 1600 bij 720 pixels niet al te scherp, maar heeft wel 90Hz-ondersteuning.

Deze smartphone krijgt een gigantische accu van 13200 mAh

Ulefone, een Chinees smartphonemerk, heeft een teaser gedeeld van een smartphone met een gigantische batterij. Op de afbeelding (zie hiernaast) wordt een capaciteit van 13200 mAh genoemd, wat fors meer is dan we normaal bij Android-telefoons zien. De meeste toestellen hebben een accu van 4000 tot 5000 mAh. De teaser laat zien dat het mogelijk om een rugged smartphone gaat: een telefoon met een extra stevige en dikke behuizing. Hierdoor kan het toestel tegen een stootje, maar is er ook meer ruimte voor de accu. Het is onduidelijk hoe de smartphone gaat heten, hoe lang de batterij daadwerkelijk meegaat en wanneer de Ulefone-telefoon wordt onthuld.

