Het beste Android-nieuws: OnePlus Nord 2T, Google Pay en Xiaomi

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Al geruime tijd gingen er geruchten rond over de OnePlus Nord 2T en nu is de smartphone officieel aangekondigd. Het toestel komt na de populaire Nord 2, maar OnePlus heeft ‘m bewust niet de Nord 3 genoemd. Daarvoor zijn de verbeteringen te klein en dus krijgen we – net als bijvoorbeeld bij de OnePlus 8T, een T-toestel. De OnePlus Nord 2T is vanaf 24 mei in Nederland verkrijgbaar en kost 399 euro. Daarmee is de telefoon even duur als de Nord 2 van vorig jaar. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 12GB RAM en 256GB opslag, waarvoor je 499 euro betaalt. Je kan kiezen uit twee kleuren: lichtgroen (Jade Fog) en grijs/zwart (Gray Shadow).

→ Lees verder over de aankondiging van de OnePlus Nord 2T

→ Dit zijn de verschillen tussen de OnePlus Nord 2 en Nord 2

We wisten al dat Samsung-smartphones erg populair zijn in Nederland, maar uit een recent onderzoek van Telecompaper blijkt dat wel héél veel mensen een telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant gebruiken. Maar liefst 43 procent van de toestellen in Nederland is er eentje van Samsung. Dat is een enorme hoeveelheid, zeker als je je bedenkt dat grofweg 93 procent van alle Nederlanders inmiddels een smartphone heeft. De Galaxy S-serie blijkt het populairst te zijn. Zo’n één op de drie Samsung-toestellen is een Galaxy S-model. Ook de goedkopere Galaxy A-lijn is erg populair – ongeveer 20 procent van de gebruikers heeft zo’n toestel.

→ Lees verder over de Samsung-smartphonegebruikers in Nederland

De Xiaomi 12-serie werd eind 2021 aangekondigd in thuisland China, maar is pas sinds begin april in Nederland verkrijgbaar. Xiaomi zit echter niet stil, want volgens de betrouwbare lekker Digital Chat Station werkt de fabrikant hard aan een aantal opvolgers. Het zou hierbij gaan om de Xiaomi 12S en 12S Pro. Beide toestellen lijken veel op hun voorgangers, de Xiaomi 12 en 12 Pro, maar krijgen een aantal belangrijke verbeteringen. Het grootste verschil tussen de 12- en de 12S-serie is de processorsnelheid. Volgens de bron draait de 12S Pro namelijk op de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Hiermee is de Xiaomi 12S waarschijnlijk één van de snelste smartphones ooit.

→ Lees verder over de verwachte Xiaomi 12S-serie

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is vanaf nu mogelijk om met Google Pay te betalen als Rabobank-gebruiker. Hiermee kun je in winkels zonder betaalpas en contactloos aankopen doen. Dit kon al met de Rabo Wallet-app, maar deze applicatie verdwijnt vanaf 1 augustus. Wil je als Rabobank-klant met je telefoon betalen, dan moet je overstappen naar Google Pay. Om als Rabobank-gebruiker Google Pay te gebruiken, moet je de dienst eerst installeren en koppelen met je Google-account. Gelukkig is dit heel simpel: volg simpelweg het stappenplan hieronder. Je hoeft overigens niet extra te betalen om Google Pay te kunnen gebruiken en iedere recente Android-telefoon met nfc-ondersteuning kan met de dienst overweg.

→ Lees verder over Google Pay bij Rabobank

De Motorola Moto G52 werd ongeveer een maand geleden aangekondigd in Nederland en is nu leverbaar bij webwinkels. Het toestel heeft een adviesprijs van 249 euro en is daarmee één van de goedkopere telefoons die Motorola op dit moment aanbiedt. De Moto G52 volgt de Moto G51 op, die opvallend genoeg pas een paar maanden oud is. Ondanks de lage prijs beschikt de Motorola Moto G52 over interessante features. Zo heeft de smartphone een oled-scherm, wat we in deze prijsklasse niet vaak zien. Door het oled-display zien kleuren er erg mooi uit, is zwart ook echt zwart en het contrast hoog. Het scherm is 6,6 inch groot, heeft een 90Hz-ververssnelheid en resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

→ Lees verder over de release van de Motorola Moto G52