HTC en dit is nieuw in WhatsApp (Android-nieuws #20 2023)

WhatsApp krijgt een erg handige functie en HTC is terug met een nieuwe smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung organiseert jaarlijks twee grote evenementen. Op zo’n zogeheten Unpacked-event kondigt de fabrikant nieuwe smartphones en andere apparaten aan. In het voorjaar de vlaggenschepen, zoals de Galaxy S-smartphones en in het najaar de opvouwbare toestellen. Denk hierbij aan de meest recente Samsung Galaxy Z Flip en Fold 4.

Dit tweede evenement vond de afgelopen jaren altijd in augustus plaats, maar daar komt mogelijk verandering in. Volgens de Zuid-Koreaanse website Chosun Ilbo geeft Samsung de presentatie dit jaar namelijk al in juli. De bron komt zelfs met een specifieke datum: de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 worden op 26 juli 2023 aangekondigd.

→ Samsung Galaxy Z Flip en Fold 5 verschijnen eerder

Praat jij op WhatsApp over onderwerpen die je persoonlijk liggen? Bijvoorbeeld een appje aan je huisarts of geliefde. Dan kun je deze nieuwe WhatsApp-functie gebruiken om die chats af te schermen. Met de nieuwe chatvergrendeling-functie vergrendel je gesprekken gemakkelijk met vingerafdruk. Zo is de kans een stuk kleiner dat je chats in verkeerde handen komen.

Goed om te weten is dat ook notificaties van de vergrendelde chats op je smartphone vergrendeld zijn. Je ziet dan niet langer wie het bericht heeft gestuurd en krijgt ook geen voorbeeld van de chat, totdat je deze hebt ontgrendeld.

→ Zo kun je in WhatsApp chats vergrendelen

HTC heeft al een tijdje geen smartphones meer uitgebracht, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf onthult de U23 Pro, die onder andere beschikt over een Snapdragon 7 Gen 1-processor en een 108 megapixel-camera. De telefoon is ook in Nederland te koop, maar vooralsnog alleen via de website van HTC zelf. Het bedrijf vraagt 569 euro voor de U23 Pro.

Het nieuwe HTC-toestel is voorzien van een 6,7 inch-oled-scherm met een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Door de ververssnelheid van 120Hz moeten beelden en animaties erg vloeiend ogen. De processor wordt bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen (12GB) en veel opslagruimte (256GB).

→ Alles over de nieuwe HTC U23 Pro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Google Pixel 7a is pas net uitgebracht, of de Pixel 8 (Pro) staat weer voor de deur. Hoewel de smartphone nog wel even op zich laat wachten, zijn nu de eerste beelden van de Pixel 8 Pro gelekt. Website 91Mobiles zette een filmpje online dat van Google zelf lijkt te komen. De zoekgigant heeft de beelden inmiddels offline gehaald.

Opvallender is dat de Pixel 8 Pro over een thermometerfunctie beschikt. Op de achterkant zit een infrarood thermometer waarmee je jouw lichaamstemperatuur kan meten. Het filmpje laat zien hoe het werkt: als de functie is geactiveerd, moet je de Pixel-telefoon heel dichtbij je hoofd houden en op start drukken.

→ Zo werkt de thermometer van de Google Pixel 8 Pro

Huawei presenteerde in maart 2023 de P60 Pro. Deze smartphone valt onder de high-end vlaggenschepen en heeft indrukwekkende specificaties. Nu is de smartphone ook in Nederland beschikbaar. We vertellen je alles over de smartphone. Zo weet je precies wat je mag verwachten voor de stevige adviesprijs van 1199 euro.

De specificaties van de Huawei P60 Pro liegen er niet om. De smartphone heeft een ltpo-oled-scherm van 6,67 inch met een adaptieve ververssnelheid tot 120Hz. Klinkt technisch, maar betekent simpelweg dat het scherm enkel soepel aanvoelt wanneer het moet, bijvoorbeeld tijdens het scrollen.

→ Dit heeft de Huawei P60 Pro te bieden