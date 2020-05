Dagelijks houdt Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek het Android-nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Renders: Zo ziet de Samsung Galaxy Note 20 er misschien uit

Qua design gaat de Galaxy Note 20 grotendeels op dezelfde voet verder als zijn voorganger, zo blijkt uit renders. Wel verhuist de S Pen-stylus naar de andere kant van de behuizing. De renders zijn online gezet door Pigtou, een Litouwse webshop die smartphone-accessoires verkoopt. Renders zijn animaties van hoe nieuwe telefoons er mogelijk gaan uitzien. Mochten de renders kloppen, dan krijgt de Samsung Galaxy Note 20, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen gebogen scherm. In plaats daarvan wordt het display plat met een piepklein gaatje voor de selfiecamera bovenaan in het midden.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy Note 20-renders

Technologie achter corona-app nu beschikbaar voor Android

Google en Apple hebben de technologie achter de corona-app klaar. Via updates wordt deze Exposure Notification API op smartphones geplaatst. Google en Apple werken samen aan de technologie achter corona-apps. Deze ‘Exposure Notification API’ is nu klaar en wordt via updates naar Android en iOS uitgerold. De api is op Android onderdeel van een update voor Google Play Services via de Play Store. Er is dus geen update voor het hele besturingssysteem nodig. Aangezien de update pas net wordt uitgerold, kan het wel even duren tot je deze zelf op je telefoon krijgt aangeboden.

→ Lees verder over de Exposure Notification API voor Android

Sony patenteert smartphone met twee uitschuifbare luidsprekers

Sony heeft patent gekregen op een smartphone waarbij de selfiecamera en twee luidsprekers uit de behuizing schuiven. Niet alleen aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. De patentafbeeldingen maken duidelijk hoe de fabrikant zo’n toestel voor zich ziet. Eén van Sony’s ideeën voor de smartphone van de toekomst is een model met twee uitschuifbare onderdelen. Over de breedte van de bovenkant schuift een balk met luidspreker en selfiecamera in en uit, terwijl de onderkant en schuifbare balk met luidspreker bevat.

→ Lees verder over de uitschuifbare Sony-smartphone



IFA 2020 gaat door als fysiek evenement in september

IFA 2020 vindt in september gewoon nog fysiek plaats. De grote elektronicaconferentie gaat er dit jaar wel erg anders uitzien. Er mogen veel minder mensen aanwezig zijn en de beurs duurt daarnaast een stuk korter. De IFA gaat voor een beperkt publiek van start op 3 september en eindigt alweer twee dagen erna op 5 september. Hoewel de beurs dus wel nog fysiek doorgaat, duurt hij aanzienlijk korter dan normaal. IFA 2020 zou in eerste instantie plaatsvinden van 4 tot en met 9 september

→ Lees verder over IFA 2020

Motorola Nederland: “Motorola Edge krijgt één Android-update”

Motorola Nederland heeft Android Planet laten weten dat hun aankomende Edge-toestel voor nu wordt voorzien van één Android-update. De Edge Plus-variant die in Amerika wordt verkocht zou er ook maar een krijgen, maar daar is de fabrikant inmiddels wel van teruggekomen. Eind april zijn de Motorola Edge en de Motorola Edge Plus gepresenteerd, waarbij alleen eerstgenoemde in Nederland verschijnt. De Plus-variant is voorbehouden aan de Amerikaanse provider Verizon Wireless. Beide toestellen worden standaard uitgeleverd met Android 10.

→ Lees verder over het Motorola Edge-updatebeleid

Video van de week: Minder RAM gebruiken in Google Chrome