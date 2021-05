Het beste Android-nieuws: FluBot, OnePlus Nord CE en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Android-malware FluBot verspreidt zich als de griep: dit moet je weten

De nieuwe malware FluBot treft Android-gebruikers door zich via je adresboek te verspreiden. Ook in Nederland zijn er inmiddels veel slachtoffers. Je ontvangt een sms’je van een zogenaamde bezorger waarin wordt verteld dat er een pakket naar je onderweg is, of juist is vertraagd. Je wordt gevraagd om op een linkje te klikken om het pakketje te volgen, waarna je een app van DHL of UPS moet downloaden om je ‘bestelling’ in de gaten te houden. In het apk-bestand zit de FluBot-malware verstopt en als de app op je smartphone is geïnstalleerd, is het goed mis. Criminelen proberen vervolgens geld te stelen.

OnePlus kondigt Nord CE snel aan: onthulling op 10 juni

Over twee weken wordt de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd, zo maakt de Chinese smartphonemaker bekend. Het toestel wordt niet de opvolger van de OnePlus Nord van vorig jaar, maar een iets goedkopere telefoon. Daardoor lijkt het erop dat je de Nord CE meer als de opvolger van de Nord N10 5G moet zien. Deze smartphone werd vorig jaar na de ‘normale’ Nord uitgebracht en was een paar tientjes goedkoper. De OnePlus Nord CE wordt op donderdag 10 juni aangekondigd en verschijnt ook in Europa. De smartphone ziet dan tijdens het online ‘Summer Launch Event’ het levenslicht, maar de specificaties zijn nog onduidelijk.

Tijdens Google I/O 2021 is Android 12 getoond en later dit jaar wordt de definitieve release van de nieuwe Android-versie verwacht. Google brengt de update dan uit voor Pixel-telefoons en vervolgens is het aan andere fabrikanten om de Android-versie voor hun toestellen beschikbaar te maken. Maar: iedere fabrikant heeft een ander updatebeleid en het kan per toestel verschillen of jij een update krijgt. Daarom publiceren we op Android Planet bij iedere nieuwe Android-update een groot update-overzicht. Hierin verzamelen we alle informatie en zetten we onze verwachtingen op een rijtje.

Honor-smartphones krijgen weer toegang tot Google-apps en -diensten

De aankomende Honor 50 wordt voorzien van het volledige Google Play Services-systeem. Dat heeft de Duitse tak van het merk bekendgemaakt via Twitter. De tweet werd verwijderd, maar onder andere Android Authority heeft hiervan een screenshot gemaakt. Op de vraag of het aankomende toestel voorzien is van Google-diensten antwoordde het bedrijf bevestigend. Ongeveer twee jaar geleden werd Huawei een handelsverbod opgelegd, wat ook gevolgen had voor Honor. Daardoor mocht het merk geen gebruik meer maken van diensten van allerlei Amerikaanse fabrikanten, zoals Google.

Google brengt Fuchsia OS naar Nest Hub, maar je merkt er waarschijnlijk niets van

Een update voor de originele Google Nest Hub, die in 2018 werd uitgebracht, zorgt ervoor dat het apparaat voortaan op Fuchsia OS draait. Het nieuwe besturingssysteem van Google is al lang in ontwikkeling en komt nu daadwerkelijk naar een product. De Nest Hub draait sinds de release op Cast OS, een simpel besturingssysteem dat speciaal voor het apparaat is gemaakt. Helaas brengt Fuchsia OS op dit moment nog weinig nieuws met zich mee. Sterker nog: als je Google Nest Hub de update heeft gekregen, zul je vrijwel niets merken. Fuchsia OS verandert qua functionaliteit niets aan de Nest Hub en is dus alleen op de achtergrond aanwezig.

