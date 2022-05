Het beste Android-nieuws: WhatsApp-oplichting, Vivo en Google TV

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Helaas gaan ook internetcriminelen met de tijd mee. Een nieuwe oplichtingstruc jaagt op WhatsApp-accounts. Zodra deze profielen zijn gekaapt, kloppen de oplichters bij vrienden en kennissen van het slachtoffer aan. Meestal wordt hierbij om geld gevraagd. 91Mobiles schrijft over de nieuwe vorm van WhatsApp-fraude. In gesprek met de website legt cyberdeskundige Rahul Sasi uit hoe de zwendel werkt. De eerste stap is dat de oplichters per telefoon contact opnemen met het slachtoffer. De kwaadwillenden gebruiken een smoes om het slachtoffer contact op te laten nemen met een bepaald telefoonnummer. Zodra dit nummer wordt gebeld, merkt het slachtoffer dat hij of zij de controle over het WhatsApp-account kwijt is.

Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone met goede specificaties? Dan kun je vanaf juni voor een Vivo-toestel kiezen. Dat laat distributeur V2FUTURE BV weten in een bericht op LinkedIn. Vivo is razendpopulair in China en maakt smartphones die de focus op prijs-kwaliteitverhouding leggen. Je betaalt dus relatief weinig geld voor een toestel van de fabrikant. De vraag naar goedkope smartphones groeit ieder jaar. In andere Europese landen als Duitsland en Italië zijn al langer Vivo-smartphones te koop. Het is nog niet bekend welke modellen we precies in Nederland mogen verwachten. Vivo brengt jaarlijks – net als veel van zijn concurrenten – behoorlijk veel smartphones uit. De fabrikant liet wel weten dat toestellen uit de X-, Y- en V-series hoe dan ook naar Nederland komen.

De Chromecast met Google TV is een puike mediaspeler en Google TV zelf een fijn platform. Ten opzichte van het oudere Android TV biedt het een veel persoonlijkere ervaring, met aanbevelingen op basis van je kijkgedrag. Maar wat nou als je je televisie deelt met je partner, kinderen, oma of inwonende tante? Tot nu toe werden alle aanbevelingen op een hoop gegooid en zag je dus misschien series of films waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent. Gelukkig komt Google nu eindelijk met profielen voor Google TV. Zo krijgt iedereen die gebruikmaakt van jouw Chromecast, of slimme televisie met deze interface, zijn eigen pagina. Je ziet dus alleen nog aanbevelingen die echt voor jou gelden. Bovendien zie je waar jij gebleven was met je favoriete serie en niet iemand anders die hem toevallig ook kijkt.

Xiaomi heeft een nieuwe fitnesstracker aangekondigd: de Mi Band 7. Het amoled-scherm van de Mi Band 7 is met 1,62 inch een stukje gegroeid ten opzichte van het 1,56 inch-scherm van de Mi Band 6. Dat klinkt niet als een drastische verandering, maar volgens Xiaomi resulteert het in beeldoppervlak dat maar liefst 26 procent groter is geworden. De fabrikant heeft de software flink op de schop genomen voor het grotere scherm. Zo zijn er allerlei nieuwe icoontjes, animaties en wijzerplaten. Een belangrijk onderdeel van een wearable is het bandje. Xiaomi heeft nieuwe bandjes voor de Mi Band 7 uitgebracht, waaronder een opvallend fluoriserend bandje. In totaal kun je de tracker in zes verschillende uitvoeringen kopen.

De OnePlus Nord 2 was één van de beste betaalbare smartphones van 2021 en dus keken veel Android-liefhebbers uit naar de volgende Nord. OnePlus komt echter niet met een volwaardige opvolger (lees: nummer 3), maar met de Nord 2T. Waarom? De verbeteringen die de nieuwe smartphone doorvoert zijn niet groot genoeg en dus kiest het bedrijf voor de T-naam. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de Nord 2T tegenvalt. Voor 399 euro krijg je dezelfde (uitstekende) basis van de Nord 2, maar dan met een aantal toevoegingen. Lees gauw verder of spring via de inhoudsopgave hieronder naar een specifiek onderdeel van de review.

