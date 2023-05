Netflix, WhatsApp en Samsung Galaxy S23 FE (Android-nieuws #21 2023)

WhatsApp laat je nu verzonden berichten bewerken en Netflix vraagt extra geld voor het delen van accounts. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je Netflix streamen, maar ben je niet woonachtig op het adres waar het abonnement staat afgesloten, dan moet je 3,99 euro per maand extra betalen. Dit kan handig zijn als je het account bijvoorbeeld deelt met familie, vrienden, collega’s of kennissen.

Netflix wil met deze regel extra inkomsten genereren die ze nu mislopen. Accounts worden namelijk massaal gedeeld, wat ervoor zorgt dat veel mensen slechts een schijntje betalen om films en series te checken. Ook in België wordt de meerprijs 3,99 euro per account, maar de prijzen van de abonnementen liggen daar sowieso hoger dan in Nederland.

→ Zo bepaalt Netflix of je extra moet betalen

WhatsApp wordt wereldwijd gebruikt door honderden miljoenen mensen, maar loopt vaak achter met het implementeren van nieuwe functies. Onlangs heeft het bedrijf achter de chat-app toch laten weten te komen met een veelgevraagde feature.

De functie om berichten aan te passen nadat je ze hebt verstuurd, wordt nu uitgerold. Vooralsnog alleen voor zogenaamde bètatesters, maar binnenkort ook voor alle andere WhatsApp-gebruikers. Ben je zo’n tester en wil je zelf aan de slag om een WhatsApp-berichtje te editen? Pak je smartphone er dan bij!

→ WhatsApp laat je nu verzonden berichten bewerken

Volgens een onbekend Twitter-account heeft Samsung haar plannen gewijzigd betreft de onthulling van de Samsung Galaxy S23 FE. Volgens eerdere geruchten zou het bedrijf dat toestel presenteren op hetzelfde evenement als de nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5. Over deze toestellen wordt gezegd dat ze in juli of augustus worden getoond.

Nu wordt er gesteld dat Samsung de Galaxy S23 FE nog eerder wil presenteren op een los evenement of misschien wel online. Dat zou betekenen dat de betaalbaardere versie van de Galaxy S23 al binnen enkele weken wordt getoond. De verkopen van de Galaxy S23-serie vallen mogelijk tegen.

→ Samsung Galaxy S23 FE verschijnt misschien al snel

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Misschien ben je wel bekend met het begrip ‘brute-forcing’. Dat is een methode waarbij hackers – door middel van een digitaal programma – proberen je wachtwoord te kraken. Het programmaatje probeert dan heel snel, heel veel wachtwoorden totdat ‘ie met een match komt en jij je inloggegevens kwijt bent.

Onderzoekers hebben nu een soortgelijke manier gebruikt om ook de meest veilige methode van smartphonevergrendeling te omzeilen, genaamd BrutePrint. Met een fysiek apparaatje weten de onderzoekers verschillende Android-smartphones te ontgrendelen met een vingerafdruk.

→ Dit is BrutePrint en zo werkt het

OnePlus kondigt binnenkort misschien een nieuwe Nord-smartphone aan. Op Twitter zijn foto’s geplaatst van wat de OnePlus Nord 3 zou zijn. Deze smartphone is eerder gelekt en moet de populaire Nord 2T van vorig jaar opvolgen. Op de foto’s is de OnePlus Nord 3 te zien, met twee grote cameralenzen achterop én twee led-flitsers. Ook de verpakking en meegeleverde oplader worden getoond.

De smartphone heeft een grijze behuizing, maar vermoedelijk wordt ‘ie in meer kleuren uitgebracht. We zien ook de bekende alert slider en een infraroodsensor. Het scherm heeft dunne randen en een formaat van 6,74 inch. Daarmee is de Nord 3 een stuk groter dan de Nord 2 en 2T, die allebei een scherm van 6,43 inch hebben.

→ Bekijk de foto’s van de OnePlus Nord 3