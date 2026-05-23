Nieuwe WhatsApp-knop en updates van Google (Android-nieuws #21)

Een nieuwe knop op WhatsApp, aankondigingen tijdens Google I/O e en een grote Samsung-update. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

WhatsApp heeft meer AI gekregen. Het gaat om Meta AI en dat open je door vanaf het scherm met alle gesprekken te tikken op de paarse knop bestaande uit zeven bloemblaadjes. Na het tikken wordt een nieuw venster geopend. Hier vind je direct allerlei suggesties. Scrol naar links voor meer ideeën.

Van een simpele actie als iets opzoeken tot moeilijkere projecten als het krijgen van loopbaanadvies of het plannen van een complete bruiloft. Of je vraagt zelf iets. Meta AI lijkt hiermee erg op ChatGPT, waarmee je ook het gesprek kunt aangaan.

Samsung is nu echt flink bezig met de uitrol van One UI 8.5 naar zijn smartphones. Het bedrijf maakte de software eerder al beschikbaar voor de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra, en nu zijn de oudere S24-telefoons aan de beurt. Het gaat om de Galaxy S24, S24 Plus, S254 Ultra en S24 FE.

De One UI 8.5-update is beschikbaar voor Galaxy S24-gebruikers in Nederland en België. Ook de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 worden van de nieuwste software voorzien. In de komende weken verwachten we updates voor meer oudere Samsung-telefoons.

Na de aparte Android Show vorige week, stond Google dinsdag op het podium om nieuws te delen over zijn andere producten. Het ging onder andere over Gemini 3.5 Flash (het nieuwste Gemini-model), Gemini Spark, Android Halo en Gemini Omni. Allemaal namen die we graag aan je uitleggen.

Maar, er is meer. In samenwerking met brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker komen er nieuwe brillen van Google en Samsung uit , draaiend op Android XR. Zoeken op Google gaat ook op de schop en er is nieuws over goedkopere AI-abonnementen.

Stopt Samsung binnenkort definitief met het maken van klaptelefoons? Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar er ontstaan wel geruchten in die richting. De Galaxy Z Flip 8 zou het laatste toestel in zijn soort zijn. Als de geruchten kloppen, verandert er maar weinig ten opzichte van de Flip 7.

Volgens een lekker op Weibo is dat één van de redenen waarom Samsung mogelijk stopt met het maken van dergelijke klaptelefoons. Het huidige ontwerp laat weinig ruimte meer voor verbetering. Daarnaast lopen de kosten steeds hoger op.

Miljoenen mensen krijgen deze of volgende maand een bericht van MijnOverheid. Of ze hebben de mail net gehad. De boodschap is dat er een bericht van de Belastingdienst voor je klaarstaat in de Berichtenbox. Grote kans dat dit bericht gaat over je definitieve aanslag.

Je hebt niet alleen deze officiële berichtgeving, er circuleren ook veel phishingmails. Je kent ze aan verschillende zaken, zoals de aanhef, het lettertype en een link. Wij vertellen waar je de nepamil nog meer aan herkent.

