Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek het Android-nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste Android 11-bèta vertraagd door protesten in Amerika

Google stelt de release van de eerste Android 11-bèta nogmaals uit. Het bedrijf zegt op Twitter dat “dit niet het moment is om feest te vieren.” Google geeft verder geen toelichting, maar doelt ongetwijfeld op de huidige spanningen in Amerika. Er zijn volop protesten aan de gang over politiegeweld in het land. Google vertelt wel dat het huidige releaseschema voor Android 11 niet verandert. De definitieve versie komt dus als het goed is gewoon nog in het derde kwartaal van 2020 uit. Het is nu echter onduidelijk wanneer we de eerste bèta kunnen verwachten.

→ Lees verder over de release van de eerste Android 11-bèta

Groot beveiligingslek in Android treft 90 procent van de toestellen: dit moet je weten

Een groot beveiligingslek in Android treft meer dan 90 procent van alle actieve Android-smartphones en -tablets. Het zogenoemde StrandHogg 2.0-lek stelt malafide apps in staat om onzichtbaar je gegevens te stelen, zo meldt een Noors beveiligingsbedrijf. Google lost het probleem op met de beveiligingsupdate van mei. Een app-ontwikkelaar met kwade bedoelingen kan zijn malafide app belangrijke gegevens van een legitieme app laten kopiëren. Op die manier denkt je Android-smartphone of -tablet dat de originele app toegang wil tot bijvoorbeeld je locatie, sms-berichten of microfoon. In werkelijkheid doet die (legitieme) app dat niet, maar krijgt de malafide app toegang.

→ Lees verder over het StrandHogg 2.0-lek in Android

‘Samsung Galaxy Note 20 Plus wordt groter dan voorganger en heeft forse camera’s’

Het design van de Samsung Galaxy Note 20 Plus is via renders gelekt. Het toestel belooft iets groter te worden dan zijn voorganger en ook de camera’s op de achterkant schijnen fors te zijn. Indien de beelden kloppen, blijft de voorkant van de huidige Note 10 Plus grotendeels onveranderd. Het scherm van de Note 20 Plus belooft ook de hele voorkant in te nemen met enkel aan de bovenkant een gaatje voor de selfiecamera. Aan de onderkant van het scherm is een kleine ‘kin’ (schermrand) zichtbaar. De grootste veranderingen lijkt Samsung aan de achterkant door te voeren.

→ Lees verder en bekijk de Samsung Galaxy Note 20 Plus renders

Officieel: OnePlus gaat weer ‘goedkope’ smartphones uitbrengen

OnePlus werkt aan minimaal één goedkope smartphone en wil die onder andere in Europa uitbrengen. Dat bevestigt directeur Pete Lau in een interview, waarin hij ook vertelt dat OnePlus binnenkort producten in nieuwe categorieën gaat lanceren. De fabrikant doet ‘binnenkort’ een aankondiging voor India om zijn nieuwe strategie te verduidelijken, zegt Lau. Verwacht ‘goedkopere’ producten in ‘nieuwe categorieën’, die zijn bedoeld om een ecosysteem van verbonden apparaten te creëren. Lau wil niets kwijt over wat voor producten OnePlus gaat maken, maar recente geruchten wijzen op een setje draadloze oordopjes die lijken op de AirPods Pro.

→ Lees verder over de goedkope OnePlus-smartphones in 2020

Motorola Moto G Pro onthuld: Android One-smartphone met stylus

Motorola kondigt opnieuw een Moto G-smartphone aan. Het nieuwste toestel heet de Moto G Pro, die medio juni in Nederland verschijnt voor 329 euro. Daarmee is de smartphone duurder dan bijvoorbeeld de Moto G8 Plus en Moto G8 Power. De nieuwe Moto G Pro valt vooral op door de meegeleverde stylus, die in de behuizing is verwerkt en uitschuift als je ‘m nodig hebt. Met de stylus kun je de smartphone bedienen, maar hij is ook handig om notities en schetsen te maken. Fijn is dat de Moto G Pro een Android One-telefoon is. Dit betekent dat de smartphone draait op een bijna kale Android-versie én is verzekerd van updates.

→ Lees verder over de aankondiging van de Motorola Moto G Pro

Video van de week: Samsung Galaxy A41 review