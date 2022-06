Het beste Android-nieuws: Chromecast met Google TV naar Nederland en WhatsApp

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Chromecast met Google TV komt binnenkort officieel naar Nederland! De officiële release van de Chromecast met Google TV is enigszins opvallend, want het apparaatje was al lange tijd bij Nederlandse webshops te vinden. Nu komt de Chromecast officieel naar ons land. Vanaf 21 juni is de streamingdongle te vinden bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Google zelf, voor 69,99 euro. Google kondigde de slimmere Chromecast eind 2020 aan, maar tot een Nederlandse release kwam het toen niet. De Chromecast met Google TV is een uitgebreide versie van de normale Chromecast. Het apparaatje draait – zoals de naam al verklapt – op Google TV, dat lijkt op Android TV. Je kunt apps downloaden en installeren en bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.

Motorola staat bekend om zijn krachtige, maar betaalbare midrange toestellen. De Moto G42, een smartphone waar de fabrikant momenteel aan werkt, lijkt opnieuw een prima middenklasser te worden. Onlangs zagen we de eerste renders van de smartphone. Op deze renders zien we het toestel in een roségouden uitvoering. De achterkant en zijkanten zijn van plastic. Niet heel premium dus, maar het biedt wel een goede bestendigheid tegen vallen en stoten. Volgens gelekte Geekbench 5-screenshots draait de Motorola Moto G42 op een Snapdragon 680-chip van Qualcomm. Met deze processor kun je prima internetten, Stranger Things streamen, WhatsAppen en een beetje gamen.

Anno 2022 hebben de meeste Android-toestellen een accu van rond de 5000 mAh. Dat is fijn, want hierdoor gaan ze (ook bij intensief gebruik) makkelijk een dag mee en hoef je je eigenlijk nooit zorgen te maken om een lege batterij. Toch zijn er ook smartphonemakers die dit niet genoeg vinden, zoals het Chinese merk Oukitel. Deze fabrikant heeft onlangs de Oukitel WP19 onthuld, een telefoon met een gigantische accu van 21000 mAh. Hierdoor houdt het toestel het maar liefst een week vol op één acculading. Oukitel meldt ook dat de WP19 een standby-tijd heeft van 2252 uur, wat neerkomt op meer dan drie maanden. Volgens het bedrijf kan de telefoon ook 123 uur lang onaangebroken muziek streamen, 122 uur bellen en 36 uur lang video’s afspelen.

Als we een bekende smartphone-insider mogen geloven, komt OnePlus dit jaar met nog maar één high-end smartphone. De informatie komt van Max Jambor, een telecomlekker die vaker over juiste informatie beschikt van onaangekondigde OnePlus-telefoons. Volgens hem kunnen we later dit jaar nog één high-end smartphone verwachten: de OnePlus 10T. Er zou geen OnePlus 10 Ultra verschijnen, terwijl er al wel langere tijd geruchten gaan over dit toestel. Dat OnePlus van plan is om de 10T te introduceren, is enigszins opvallend. Het bedrijf bracht dit jaar alleen de OnePlus 10 Pro uit, maar geen reguliere OnePlus 10. De T-toestellen van het bedrijf zijn vaak licht verbeterde versies van smartphones die een paar maanden eerder zijn verschenen.

WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om verstuurde berichten te bewerken. Dat betekent dat je slordige spel- en typfouten uit je WhatsAppjes kunt halen. Heel handig, want iedereen zit er wel eens naast. De informatie komt van WABetaInfo, een website die WhatsApp-testversies afstruint voor nieuwigheden. De bewerkfunctie is te zien in een aantal Engelstalige screenshots. Op de schermafbeeldingen zien we een menu met de optie ‘Edit’. Je roept dit menu waarschijnlijk op door een bericht lang ingedrukt te houden. Het is nog onduidelijk of de feature tijdsgebonden is, zoals de huidige verwijderfunctie. Wellicht krijgen gebruikers ongeveer een uur om eventuele typfouten weg te halen.

