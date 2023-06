Motorola Razr 40 (Ultra) en Chromecast-updates (Android-nieuws #22 2023)

Motorola onthult zijn Razr 40-vouwtelefoons en deze Chromecast krijgt geen updates meer. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Na veel geruchten, gelekte specificaties en afbeeldingen is de Motorola Razr 40 Ultra eindelijk officieel onthuld. Het is de nieuwste opvouwbare smartphone van het bedrijf, die de Razr 2022 opvolgt. Het toestel heeft een nieuw design met een groter schermpje aan de voorkant.

Het zogeheten QuickView-display is nu 3,6 inch groot, wat een flinke stap vooruit is. De Razr 2022 had een display van 2,7 inch op de voorzijde. Door het grotere scherm is er meer ruimte om apps te bedienen, op berichten te antwoorden, via Spotify muziek te luisteren en het is zelfs mogelijk om films en series te kijken via verschillende streamingdiensten.

Wie nog een originele Chromecast uit 2013 in huis heeft, hoeft geen updates meer te verwachten. Google heeft officieel bekendgemaakt dat de ondersteuning van deze dongle is gestopt. De laatste update rolde uit in november 2022. Dat was toen overigens al de eerste in drie jaar tijd.

Moet je deze antieke mediaspeler nu direct bij het grofvuil zetten? Dat is wat overdreven. Wel waarschuwt Google dat de prestaties van het apparaatje achteruit kunnen gaan. Bovendien kun je niet meer bij de zoekgigant aankloppen als hij onverhoeds stuk gaat.

Volgens geruchten wordt de Google Pixel Watch 2 voorzien van: “een van de laatste chips uit de W5-serie van Qualcomm”. Om welke processor het precies gaat is dus nog de vraag, maar kan gaan om de W5 Plus Gen 1. Deze chip is onlangs pas voor het eerst gebruikt in de Mobvoi TicWatch Pro 5.

Deze chips worden gebakken op het 4 nanometer-proces, wat de accuduur ten goede komt. De huidige Pixel Watch is uitgerust met een processor van Samsung, die jaren geleden al werd geïntroduceerd. Daarom is de chip niet al te krachtig en ook slurpt ‘ie relatief veel energie.

Smartphonefabrikant Honor heeft de Honor 90 en 90 Pro in China gepresenteerd. De goedkopere smartphone van de twee is de Honor 90. Het is de opvolger van de Honor 80, die eind 2022 door de fabrikant werd onthuld. De nieuwe Honor 90 is ten opzichte van zijn voorganger flink verbeterd.

Zo draait hij op de Snapdragon 7 Gen 1-chip en zijn er opties voor meer werkgeheugen, namelijk 12 of 16GB. Het 6,7 inch-amoled-scherm heeft een hogere resolutie gekregen. Waar de voorganger een full hd-scherm had (2400 bij 1080 pixels), beschikt de Honor 90 over een display van 2664 bij 1200 pixels. Ook heeft ‘ie een ververssnelheid van 120Hz.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde website WinFuture komt Xiaomi binnenkort met een nieuwe budgettelefoon. De Xiaomi Redmi 12 is naar verluidt in juli verkrijgbaar voor een prijs van ongeveer 200 euro. De bron publiceert afbeeldingen van het verwachte toestel en weet ook wat de specificaties zijn.

De Redmi 12 heeft een opvallend groot scherm van 6,79 inch met een full-hd-resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Het display heeft daarnaast een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden vloeiender ogen. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G88-processor, die ook in de Redmi 10 uit 2021 zit.

