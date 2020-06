Android-nieuws #23: Crashende wallpaper en Android 11-blooper

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de wereld van Android. Heb je afgelopen dagen niet alles kunnen volgen? Geen zorgen. Met het wekelijkse nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.



Pas op: deze wallpaper kan je smartphone laten crashen

Een prachtige foto van een natuurgebied laat Android-smartphones crashen. Dit is waarom je deze wallpaper moet ontwijken. Het lijkt zo’n mooi beeld: een meer met een klein eilandje erin, met erachter door de opkomende zon gekuste bergen. Deze foto zou perfect zijn als een achtergrond op je telefoon. Toch kun je dat beter niet doen, want het instellen van de wallpaper laat je smartphone mogelijk crashen waarna opstarten niet meer mogelijk is.

‘Samsung Galaxy Note 20 Plus-camera wordt beter dan die van S20’

De Samsung Galaxy Note 20 Plus krijgt een driedubbele camera die betere foto’s maakt dan de Galaxy S20-serie. Dat claimt een doorgaans betrouwbare bron, die ook de vermeende cameraspecificaties deelt. We verwachten de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Plus in juli of augustus, en daarom duiken er steeds meer geruchten op. Een bekende lekker die zich IceUniverse noemt, meldt op het Chinese platform Weibo dat de Note 20 Plus drie camera’s op de achterkant krijgt. IceUniverse heeft het meestal bij het rechte eind, maar niet altijd. Neem het gerucht daarom met een korreltje zout.

Google stuurt Android 11-bèta per ongeluk naar Pixel 4 XL-smartphones

Een foutje of toch expres? Dat is nog de vraag, maar een handjevol gebruikers van de Google Pixel 4 XL hebben een update gekregen op hun toestel. Zo kunnen zij alvast gebruikmaken van de bètaversie van Android 11 en wat die te bieden heeft, lees je in dit artikel. Verschillende gebruikers van de Google Pixel 4 XL hebben een update gekregen voor hun smartphone in de vorm van de eerste bèta van Android 11.

‘Dit is de nieuwe Chromecast met Android TV en afstandsbediening’

Er zijn foto’s opgedoken van Googles vermeende Chromecast Ultra-opvolger met een Android TV-interface en bijbehorende afstandsbediening. De foto’s van Googles mogelijke Chromecast Ultra-opvolger zouden afkomstig zijn uit een marketingvideo van Google. De video is volgens XDA Developers verkregen uit een nog onuitgebrachte softwareversie die een ontwikkelaar heeft bemachtigd. Het bericht geeft niet de video weg, maar deelt wel een aantal screenshots.

Vivo X50 Pro aangekondigd: eerste telefoon met gimbal-camera

Vivo heeft eindelijk de Vivo X50 Pro met zijn unieke gimbal-camera aangekondigd. Daarnaast onthulde de fabrikant twee andere varianten, namelijk de reguliere X50 en de X50 Pro Plus. Vivo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd. De meest kenmerkende is de X50 Pro die een speciale gimbal-techniek voor zijn camera gebruikt. De X50 Pro Plus biedt verbeterde hardware, zoals een krachtigere processor, maar is niet uitgerust met een gimbal-camera. Tot slot is er de reguliere X50.

Video van de week: 5 vragen en antwoorden over 5G