Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

OnePlus Nord CE onthuld: betaalbare smartphone van 299 euro

De OnePlus Nord CE is de nieuwste smartphone van het Chinese bedrijf en een stuk goedkoper dan de OnePlus 9 (Pro) van begin dit jaar. De CE staat voor ‘Core Edition’ en het komt erop neer dat OnePlus de originele Nord van vorig jaar heeft gepakt, ‘m iets heeft versimpeld maar er wel voor zorgt dat je genoeg waar voor je geld krijgt. Het nieuwe toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en is op 21 juni verkrijgbaar in Nederland. Het instapmodel heeft 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 8GB RAM en 128GB opslag voor 329 euro. De duurste variant heeft maar liefst 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en kost 399 euro.

FaceTime komt naar Android, maar niet zoals je denkt

Zeg je videobellen dan zeg je FaceTime, althans voor Apple-gebruikers. FaceTime is een enorm populaire videobel-app, maar werkt niet op Android-apparaten. Op het WWDC 2021-event maakte Apple bekend dat FaceTime straks ook op Android-toestellen te gebruiken is. Dat werkt echter niet via een eigen FaceTime-app die Apple uit zal brengen. De enige manier om mee te bellen in zo’n gesprek is door middel van een uitnodiging. Een vriend, kennis of collega met een iPhone die draait op iOS 15 kan een videogesprek aanmaken en deze met jou delen. Zo kun je vanaf je smartphone of tablet met Android dus inbellen bij zo’n FaceTime-gesprek.

De Nokia X20 en G20 verschenen onlangs in Nederland en daar komt nu de Nokia X10 bij. Het toestel heeft een adviesprijs van 309 euro en is op voorraad bij verschillende Nederlandse webwinkels. De X10 lijkt in veel opzichten op de X20, maar is wel tientallen euro’s goedkoper. Zijn duurdere broertje heeft namelijk een adviesprijs van 379 euro. Het nieuwe Nokia-toestel moet het vooral hebben van de software. De smartphone draait op een kale versie van Android 11, zonder aanpassingen of overbodige apps. HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, belooft bovendien dat de X10 drie jaar lang updates krijgt. Dit betekent dat de telefoon sowieso wordt bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14. Ook krijgt de Nokia X10 drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates.

Android laat je straks makkelijker je favoriete zoekmachines instellen

Bij het instellen van je Android-toestel krijg je vanaf september keuze uit meer zoekmachines. Ook hoeven de bedrijven achter de zoekmachines Google niet langer te betalen voor een plekje op het keuzescherm. Nu betalen de bedrijven Google – de maker van het Android-besturingssysteem – jaarlijks via een veilingsysteem. De drie hoogste bieders per EU-land komen in dat land op het scherm, de rest valt buiten de boot. Voor zoekmachines die met Google concurreren, is zijn de twee veranderingen dus positief nieuws. Voor jou als Android-gebruiker ook, want je kunt vanaf september eenvoudiger je favoriete zoekmachine instellen, direct bij het in gebruik nemen van je nieuwe smartphone of tablet.

‘Dit is de Samsung Galaxy M32: enorme accu en 48 megapixel-camera’

Verschillende Samsung Galaxy M32 specificaties zijn online verschenen. Zoals bij elke smartphone in de Galaxy M-reeks is de grote accu het speerpunt van het toestel. Het scherm wordt 6,4 inch groot en het gaat om een amoled-paneel. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en die combinatie zorgt ervoor dat alles er scherp uitziet. Over de ververssnelheid wordt niks specifieks gezegd. We gaan er dan ook vanuit dat deze 60Hz bedraagt, wat standaard is voor betaalbare smartphones. Samsung heeft ook een accu van 6000 mAh in het toestel weten te stoppen. Hoe snel de M32 op kan laden of wat voor oplader Samsung meelevert is nog onbekend. Door die enorme accu moet de telefoon wel behoorlijk lang meegaan op een volle lading.

Video van de week: 7 tips voor Spotify