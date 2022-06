Het beste Android-nieuws: Moto, Samsung-update en nieuwe Chromecast

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Nadat eerder heel veel informatie verscheen over de Motorola Moto G42 is het toestel nu officieel gepresenteerd door Motorola. De fabrikant brengt aan de lopende band nieuwe smartphones uit in verschillende prijscategorieën. De Moto G42 beschikt over een oled-scherm van 6,4 inch met een full hd-resolutie. Het kloppende hart is de Snapdragon 680-chip, die komt zonder 5G-mogelijkheid. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en ondersteunt snelladen. Keuze heb je uit meerdere kleuren en de frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn uiteraard nog meer camera’s aanwezig. De primaire lens heeft een resolutie van 50 megapixel. Ook kun je foto’s schieten in een wijdere hoek.

Er gaan al langere tijd geruchten over een 1080p-versie van de Chromecast met Google TV. De komst van het apparaatje wordt nu opnieuw ‘bevestigd’. Chromecast Hub spotte namelijk ‘een mysterieus Google-apparaat dat zomaar een goedkopere Chromecast met Google TV kan zijn’ bij de Federal Communications Commission (FCC). Veel over het apparaat wordt niet genoemd, behalve zijn mogelijkheid om in 1080p en een framerate van 60Hz content te streamen. De Chromecast met Google TV is al sinds oktober 2020 op de markt. Het apparaatje tovert iedere televisie om in een heuse smart tv en wordt geleverd met een eigen afstandsbediening. Google kondigde vorige week nog aan dat de Chromecast met Google TV binnenkort officieel naar Nederland komt.

Met de komst van Android 13 dit najaar, brengt Samsung ook een nieuwe One UI-schil uit. Dat is een laag software over Android heen, die je smartphone verandert naar de stijl van Samsung. De vijfde grote update van One UI gaat er dus onder meer voor zorgen dat je Samsung-telefoon sneller aanvoelt. Samsungs One UI-schil voegt veel toe aan de ‘standaard’ Android-ervaring, waaronder verschillende overgangs-animaties. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je naar je homescreen gaat of via een linkje in WhatsApp naar een YouTube-video gaat. Die animaties zijn helemaal verfijnd door Samsung. Toch nemen ze volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant te veel tijd in beslag en kunnen ze sneller. Dat klinkt niet als iets wat gaat opvallen, maar het heeft zeker invloed op de gebruikservaring.

Interesse in de gloednieuwe high-end ZTE Axon 40 Ultra? Dan is er goed nieuws, want het bedrijf heeft nu bekendgemaakt wanneer het toestel te koop is. Vanaf 21 juni is het toestel verkrijgbaar in Europa. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte moet 829 euro opbrengen. De 12/256GB-variant heeft een prijs van 949 euro. De Axon 40 Ultra is het allernieuwste toestel van ZTE. Opvallend is de voorzijde, waar geen gaatje of inkeping aanwezig is voor de frontcamera. Het scherm heeft een diagonaal van 6,8 inch met een resolutie van 2480 bij 1116 pixels. Dat kan een miljard kleuren weergeven en ververst maximaal 120 keer per seconde. De selfiecamera van 16 megapixel is verstopt onder het scherm, waardoor je geniet van een volledig display.

De Xiaomi Mi Box 4s Max, zoals het apparaatje voluit heet, is aangekondigd in China en kost daar 499 yuan. Dit komt omgerekend neer op ongeveer 70 euro. Daarvoor krijg je een mediaspeler met Android TV (versie 11), met daaroverheen de ‘MIUI for TV’-schil van Xiaomi. Android TV is de voorloper van Google TV en al op veel apparaten te vinden. Vooral opvallend aan de Mi Box 4s Max is dat de mediaspeler veel werkgeheugen en opslagruimte heeft. Het gaat om 4GB RAM en 64GB opslag, wat fors meer is dan bij bijvoorbeeld de Chromecast met Google TV. Dit apparaatje heeft slechts 2GB werkgeheugen en 8GB opslag, waardoor je weinig ruimte hebt voor het installeren van apps.

