Samsung-event, OVpay en Nothing Phone (2) (Android-nieuws #23 2023)

Samsung komt later deze maand met grote aankondigingen en OVpay werkt nu in heel Nederland. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De afgelopen jaren organiseerde Samsung altijd een Unpacked-evenement in augustus, waar het zijn nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches lanceerde. Dit keer vindt dat event eind juli al plaats. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt, al werd nog geen exacte datum genoemd. Het is verder de eerste keer dat Unpacked in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wordt gehouden.

Tijdens het evenement verwachten we de aankondiging van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dat is de nieuwste vouwtelefoon van het bedrijf. Die draait net als de Galaxy S23 op een snelle ‘Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy’-chip en krijgt vermoedelijk een minder zichtbare vouw in het scherm.

→ Samsung komt eind juli met nieuwe smartphones (en meer)

Er zijn renders verschenen van de Nothing Phone (2), de tweede smartphone van het relatief nieuwe smartphonemerk. Het gaat om met de computer geanimeerde afbeeldingen, die zijn gebaseerd op een testmodel van de aankomende smartphone. Het kan dus maar zo dat de versie voor consumenten nog wat kleine verschillen biedt.

Het gaat veelal om kleine en subtiele verschillen ten opzichte van de Nothing Phone (1). Volgens de bron zijn de ledjes op de achterkant aangepast en zien we daarbij een iets ander design. Dat is bijvoorbeeld te zien rondom de spoel om het toestel draadloos op te kunnen laden.

→ Zo ziet de Nothing Phone (2) er mogelijk uit

We hebben lang gewacht op een vervanger voor de ov-chipkaart. Zeker nu we gewend zijn met onze smartphone te betalen in winkels of tickets te tonen. Sinds 31 januari 2023 is OVpay bij grote vervoerders zoals de NS, Arriva en Qbuzz beschikbaar en gedurende de afgelopen maanden sloten steeds meer ov-bedrijven zich erbij aan.

Nu ook het Rotterdamse bedrijf RET OVpay ondersteunt, is deze betaalmethode overal in Nederland voor het openbaar vervoer te gebruiken. Met de dienst check je in door middel van een fysieke of digitale betaalpas in plaats van de ov-chipkaart.

→ OVpay werkt nu overal in Nederland

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn uitstekende smartphones met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Qua pure rekenkracht kunnen ze concurrenten als de Samsung Galaxy S23 en de OnePlus 11 echter niet bijbenen. Daar komt bij hun opvolgers mogelijk verandering in.

Android Authority publiceerde veel technische details over de processor die straks in de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zit. Deze Tensor G3-chip belooft een stevige sprong vooruit te maken. De individuele ‘cores’, verantwoordelijk voor het afhandelen van de diverse taken, hebben een veel modernere architectuur.

→ Nieuwe processor Google Pixel 8 is veel sneller

Asus onthult wanneer zijn gloednieuwe krachtpatser met een klein formaat wordt gepresenteerd. We hebben het natuurlijk over de Asus Zenfone 10, die op 29 juni het levenslicht zal zien. Via een livestream kun je die dag vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd het evenement volgen.

Ook wordt gesteld dat het toestel de compacte vormfactor houdt van zijn directe voorganger. Dat is de Zenfone 9, die is uitgerust met een relatief klein scherm van 5,9 inch. Eerdere geruchten stelden nog dat de Zenfone 10 een groter scherm zou krijgen, maar dat lijkt niet te kloppen.

→ Asus Zenfone 10 verschijnt eind deze maand