OnePlus Pad 3, Pixel 10 op komst en EU-app (Android-nieuws #23)

OnePlus komt met een krachtige tablet én compacte telefoon, en WhatsApp lanceert binnenkort iets nieuws. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er gingen al een tijdje geruchten over de OnePlus 13s en nu is de smartphone officieel aangekondigd. Het nieuwe toestel valt op door het relatief compacte scherm van 6,32 inch. Hiermee is de telefoon kleiner dan de meeste high-end Android-telefoons, die tegenwoordig een scherm van 6,7 inch (of groter) hebben.

Het gaat overigens om een oled-display met ltpo-technologie. Dit betekent dat de OnePlus 13s de ververssnelheid van 120Hz helemaal terug kan schroeven naar 1Hz om stroom te besparen.

→ Dit is de compacte OnePlus 13s

WhatsApp werkt al jaren aan de mogelijkheid om met gebruikersnamen te werken in plaats van telefoonnummers. De website WABetaInfo ontdekte dat de release van deze functie nu waarschijnlijk dichtbij is. Hij dook namelijk op in een bèta van de berichtendienst. Dat wijst erop dat WhatsApp er echt werk van wil maken.

Gebruikersnamen hebben een belangrijk voordeel: je hoeft je telefoonnummer niet weg te geven aan potentiële gesprekspartners. Ze kunnen je gewoon vinden op je naam. Daarmee bescherm je je je privacy.

→ Gebruikersnamen in WhatsApp op komst

Op zoek naar een grote en razendsnelle tablet? Dan heb je er nu een zeer interessante optie bij. De OnePlus Pad 3 is officieel uit de doeken gedaan en biedt een aantal interessante upgrades ten opzichte van de OnePlus Pad 2. Zo groeit het scherm van 12,1 naar 13,2 inch, waarmee hij groter is dan de grootste iPad Pro.

Helaas gaat het wel nog steeds om een lcd-display, dat een minder hoog contrast heeft dan oled-panelen. De resolutie ligt op 3392 bij 2400 pixels voor scherp beeld. Met een maximale ververssnelheid van 144Hz moet alles wat je doet er soepel uitzien.

→ Over de razendsnelle OnePlus Pad 3

→ Lees ook de review van de OnePlus Pad 3

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, verschijnt de nieuwe Google Pixel 10-serie op 20 augustus. Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde Android Headlines, dat eerst meldde dat de lancering op 13 augustus zou plaatsvinden. Nu blijkt dat de presentatie een week is opgeschoven en Google voor woensdag 20 augustus kiest.

Op dezelfde dag start de pre-order van de Pixel 10-serie. Oftewel: dan is het mogelijk om de toestellen alvast te bestellen. Iets meer dan een week later, op 28 augustus, zou de release plaatsvinden en liggen de nieuwe Google-smartphones in de winkels.

→ Grote Google Pixel-onthulling op 20 augustus

De EU komt eind 2026 met een ID-wallet. Dit is een app op je smartphone, waarmee je onder andere je identiteit kunt bevestigen in Europa. Je kunt in de app ook je basisregistratie, diploma’s en vergunningen opslaan, en documenten ondertekenen. Handig is dat je via deze app per instantie selectief kunt zijn met wat je deelt en met welk doel.

De ID-wallet wordt niet verplicht, dus je kunt de bestaande alternatieven (voorlopig) gewoon blijven gebruiken. Omdat het allemaal nog even duurt, besluit de EU één functie uit de EUDI-wallet alvast in een aparte app aan te bieden totdat de ID-wallet beschikbaar is

→ EU-app gaat je leeftijd controleren