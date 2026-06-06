Dit zijn je rechten bij prijsverhoging provider (Android-nieuws #23)

KPN houdt de gemoederen bezig. Ook zijn er interessante functies voor jouw Android-toestel op komst. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Waar kijk jij het meest naar op je televisie: Netflix of YouTube? Onderzoek naar kijkgedrag en kijktijd onder consumenten wereldwijd heeft aangetoond dat YouTube deze strijd voorlopig heeft gewonnen. Dat meldt The Guardian. De Engelse krant baseert zich op analisten van onderzoeksbureau Digital i.

De twee titanen kloppen steeds vaker op elkaars deur. Recente voorbeelden zijn de sterkere focus van Netflix op podcasts en dat YouTube de Oscars exclusief streamt.

→ Klik verder voor meer interessante feitjes over YouTube en Netflix

Het gebeurt regelmatig dat je provider de prijs van je abonnement omhoog gooit. KPN haalde daar onlangs nog het nieuws mee. Een euroortje per maand extra klinkt niet veel. Maar, voor je het weet, staat de volgende verhoging weer klaar. Dat telt in de loop van de jaren toch aardig bij elkaar op. Wat kun je daar eigenlijk aan doen?

Het is goed om te weten dat niet elke prijsverhoging hetzelfde is, waardoor je niet bij elke verhoging dezelfde rechten hebt. Wij zetten het een en ander voor je op een rijtje.

→ Lees snel hoe het zit met bij verschillende vormen van prijsverhogingen

Tijdens Google I/O 2026 konden we al horen welke updates Android-gebruikers kunnen verwachten. Niet alles is nu al in Nederland beschikbaar, maar er is wel een hele hoop om ons op te verheugen. Van extra veiligheidsfuncties en een persoonlijke leeshulp tot een handige tool om een complete outfit samen te stellen.

Met een slimme detectie van verdachte bellers hoopt Google scamtelefoontjes te voorkomen. En wat te denken van extra opties om je kinderen veilig te houden?

→ Ontdek wat Google allemaal nog meer heeft aangekondigd!

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Veel Samsung-telefoons hebben de One UI 8.5-update al ontvangen. Daar komen twee populaire smartphones bij: de Galaxy A55 en A35. Toestellen in Nederland krijgen deze tussentijdse update nu ook. De vernieuwingen zijn niet zo groot als bij een compleet nieuwe Android-versie, maar er zijn natuurlijk wel veranderingen.

Zo krijg je meer opties in het snelle instellingen-paneel, wordt de beveiliging beter en gaat de weer-widget op de schop. De toestellen worden nog bijgewerkt tot Android 18.

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Wie een groot scherm in zijn broekzak wil, heeft er over een paar maanden twee opties bij. Samsung lanceert deze zomer een duo van nieuwe Fold-telefoons. Ice Universe, een lekker die altijd goed op de hoogte is van plannen uit Zuid-Korea, heeft renders van de Samsung Galaxy Z Fold 8 en de Fold 8 Ultra gepubliceerd.

Die renders laten het verschil tussen de twee smartphones heel duidelijk zien. Beide modellen draaien waarschijnlijk op de snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

→ Dit is er nog meer bekend over de aankomende foldables van Samsung