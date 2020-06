Android-nieuws #24: Android 11-testversie en Samsung-advertenties

Dagelijks lees je op Android Planet over alle nieuwtjes in de wereld van Android. Voor wie afgelopen week niet alles heeft kunnen bijhouden, of alleen de belangrijkste dingen wil meekrijgen, maken wij dit wekelijkse nieuwsoverzicht. Zo ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

Downloaden: Eerste Android 11-bèta nu beschikbaar

Google heeft de bèta van Android 11 uitgebracht. Enthousiaste mensen met een Google Pixel-smartphone kunnen nu alvast aan de slag met de opvolger van Android 10. Ook een handjevol telefoon van andere merken kunnen de testversie van Android 11 al proberen. Hoe dit moet, lees je in ons artikel over het installeren van de Android 11-bèta. Android 11 introduceert veel verbeteringen, maar heeft drie pijlers: privacy, notificaties en nieuwe chat-bubbels. In onze Android 11 preview werpen we een eerste blik op het nieuwe besturingssysteem.

Waarom Samsung waarschijnlijk geen advertenties toevoegt aan One UI

Volgens berichten op een Zuid-Koreaans forum en verschillende nieuwssites gaat Samsung met One UI 2.5 advertenties toevoegen aan meegeleverde apps. Er gaan zelfs dubieuze geruchten rond over advertenties in het ontgrendelingsscherm. Wij vertellen je hoe het echt zit. De One UI 2.5-update komt over een tijdje met een aantal nieuwe functies, maar brengt mogelijk ook een minder geliefde toevoeging. Berichten op het Zuid-Koreaanse Samsung-forum suggereren dat de fabrikant met One UI 2.5 advertenties gaat toevoegen in meegeleverde apps.

Huawei brengt stilletjes P Smart (2020) uit in Nederland

Huawei heeft onlangs de P Smart (2020) stilletjes uitgebracht in Nederland. Het toestel is niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar wel te koop bij veel webwinkels. De Huawei P Smart (2020) is ook te vinden op de Nederlandse website van de fabrikant, zo ontdekte Android Planet. De budgetsmartphone wordt voor 199 euro verkocht en is in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, blauw en groen. De P Smart (2020) is zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar.

LG Velvet komt naar Nederland voor 649 euro

De LG Velvet komt in Nederland uit, zo laat LG Nederland weten aan Android Planet. Het toestel met ASMR-ondersteuning gaat 649 euro kosten en ligt begin juli in de schappen. Het toestel zal dan te bestellen zijn in de kleuren wit, donkergrijs en groen. Deze adviesprijs valt mee, omdat het toestel in thuismarkt Zuid-Korea omgerekend zo’n 700 euro kost. Op welke specifieke datum de LG Velvet uitkomt, is nog niet bekend.

Xiaomi Mi Band 5 officieel: goedkope fitnesstracker focust op gezondheid

Xiaomi heeft de Mi Band 5 officieel gepresenteerd. De nieuwe fitnesstracker focust zich op gezondheid en zit bomvol sensoren om dragers gezonder te maken. Of de Mi Band 5 in Nederland uitkomt is nog even de vraag. De Xiaomi Mi Band 5 heeft een groter scherm, langere accuduur en is uitgerust met allerlei gezondheidsfuncties. Een in het oog springende toevoeging is REM-tracking. Deze meet hoe je diepe slaapfase verloopt.

Gerucht: Samsung Galaxy S20 Lite is in ontwikkeling

Samsung werkt mogelijk aan nog een toestel in de Galaxy S20-reeks. Volgens een nieuw gerucht ontwikkelt Samsung momenteel de Galaxy S20 Lite. Het toestel biedt waarschijnlijk minder high-end specs dan zijn oudere broers en moet hierdoor ook betaalbaarder worden. Ongespecificeerde bronnen hebben aan Sammobile gemeld dat er momenteel een telefoon in ontwikkeling is, die intern wordt aangeduid als ‘Galaxy S20 Fan Edition’. De verwachting is dat dit toestel uiteindelijk in het leven wordt geroepen als de Samsung Galaxy S20 Lite.

Video van de week: onze Poco F2 Pro review