Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Google voegt ieder jaar weer nieuwe functies toe aan Android, om de gebruikerservaring zo gepolijst mogelijk te maken. Deze zomer zien we zes nieuwe functies, die breed beschikbaar zullen zijn op nagenoeg alle Android-toestellen. We krijgen iedere dag honderden berichten binnen. Hierdoor kan het lastig zijn om de belangrijke berichten eruit te vissen. Nu kan je een belangrijk bericht een ster geven, waardoor je later niet onnodig lang moet zoeken. In mei introduceerde Google een nieuwe ‘onlangs gebruikt’-sectie in de emoji-sticker-kiezer, zodat je een regelmatig gebruikte sticker gemakkelijk kan vinden.

Motorola heeft een nieuwe, stevige smartphone aangekondigd. De Motorola Defy is een zogeheten rugged smartphone en in samenwerking met Bullitt gemaakt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in stevige toestellen en heeft voorheen bijvoorbeeld onder de Cat– en Landrover-naam Android-telefoons uitgebracht. De Defy is het eerste resultaat van de samenwerking tussen Motorola en Bullitt. Een rugged smartphone heeft een extra stevige behuizing en is daardoor geschikt voor actieve gebruikers of mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken. De Motorola Defy is stof- en waterdicht, maar kan ook tegen een stootje. Het toestel heeft veel en verschillende valtesten doorstaan en is uitvoerig getest om ervoor te zorgen dat ´ie tegen de elementen kan.

Volgens een tweet van Mauri QHD, een insider die vaker juiste informatie lekt, worden de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus een slagje kleiner dan hun voorgangers. Zo krijgt de normale Galaxy S22 een scherm van 6,06 inch, terwijl de huidige S21 een display heeft van 6,2 inch. Bij de Samsung Galaxy S22 Plus is het verschil iets groter: 6,55 inch ten opzichte van 6,7 inch. De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt opnieuw het model met het grootste scherm. Volgens de geruchten krijgt dat toestel namelijk een display van 6,81 inch, wat daarmee hetzelfde is als de huidige S21 Ultra. In de tweet is verder te lezen dat alleen de S22 Ultra een ltpo-paneel krijgt.

OnePlus en Oppo hebben hetzelfde moederbedrijf, BBK Electronica. Dit bedrijf zit ook achter de merken Realme en Vivo. Nu heeft OnePlus bekendgemaakt samen verder te gaan met Oppo. OnePlus kan zelfstandig opereren onder de Oppo-vlag, belooft OnePlus-directeur Pete Lau. Hij zegt dan ook dat het OnePlus-merk blijft bestaan en de samenvoeging met Oppo diverse voordelen gaat opleveren voor bezitters van een OnePlus-smartphone. Zo zou OnePlus ‘meer middelen tot zijn beschikking krijgen om betere producten te ontwikkelen’, wat lijkt te betekenen dat de ontwikkeling en fabricage van Oppo- en OnePlus-smartphones samengaat.

Voor een grote groep gebruikers is Gmail de app voor al hun e-mailverkeer. Sinds enkele dagen zijn er onder andere verschillende problemen met de synchronisatie van mails en de Android-app. De laatste dagen zijn de achtergelaten reviews in de Play Store ook uiterst negatief. Naast het niet binnenkrijgen van mails worden ook allerlei andere problemen genoemd. Sommige mensen kunnen geen bestanden meer openen, zoals pdf’jes. Andere personen laten juist weer weten dat ook mails versturen niet meer mogelijk is, of dat de zoekfunctie niet werkt. De redactie van Android Planet heeft dit uiteraard ook zelf bekeken, maar niet iedereen heeft (dezelfde) problemen.

Video van de week: OnePlus Nord CE review