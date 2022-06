Het beste Android-nieuws: Nothing Phone (1), Videoland en Emotet-malware

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Sammobile komt Samsung dit jaar niet met een Galaxy S22 FE. Dat vernemen zij van ‘meerdere bronnen’. De kans is zelfs groot dat er in de toekomst helemaal geen FE-modellen meer komen. Daarmee zou Samsung ‘maar’ twee keer zo’n toestel hebben uitgebracht: de S20 FE en S21 FE. Bij de vorige Fan Edition-telefoons kwamen ruim voor aankondiging al legio geruchten, lekken en renders naar buiten. Nu, bijna vier maanden na de release van de S22, is er nog geen spoor van de Galaxy S22 FE. Wel gingen er geruchten over de chip van de S22 FE, maar die lijken nu minder waarschijnlijk. Daarnaast is Sammobile zelf op zoek gegaan naar eventuele sporen die duiden op het bestaan van de S22 FE.

→ Lees verder over het gerucht van de Samsung Galaxy S22 FE

Het ontwerp van de Nothing Phone (1) is officieel bekendgemaakt door fabrikant Nothing. De achterkant van het toestel is te zien op een uitnodiging voor een evenement op 12 juli. Drie keer raden over welk product we tijdens dit Return to Instinct-evenement meer zullen horen. Het gaat natuurlijk om de Phone (1) zelf, de eerste smartphone van de fabrikant. De Nothing Phone (1) krijgt een ontwerp met een transparante look. Dat wil zeggen dat een aantal interne onderdelen van het toestel vanaf de buitenkant zichtbaar zijn. Zo zien we de techniek die draadloos opladen mogelijk maakt en heeft het toestel allerlei mooi weggewerkte schroefjes.

→ Lees verder en bekijk het design van de Nothing Phone (1)

Via een e-mail stelt Videoland gebruikers op de hoogte van de nieuwe app. In plaats van de huidige app aan te passen, is ‘Videoland V2’ vanaf nu in de Play Store te vinden. Waarom er gekozen is voor de lancering van een nieuwe app in plaats van een update is onbekend. Android Planet heeft die vraag gesteld aan RTL, maar daarop nog geen antwoord gekregen. In de mail wordt gesteld dat de oude Videoland-app niet meer te gebruiken is als je bent overgezet. Videoland V2 is voorzien van een fris uiterlijk en biedt ook verschillende nieuwe navigatie-elementen. Ook waarschuwt Videoland dat verschillende functies van de eerste versie van de app nog niet in de nieuwe versie te vinden zijn.

→ Lees verder over de nieuwe app van Videoland

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Moto G42 is Motorola’s nieuwste budgetsmartphone en de opvolger van de Moto G41. De telefoon is begin juli in Nederland verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 209 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 64GB opslag, wat anno 2022 een beetje karig is. Gelukkig brengt Motorola ook een 128GB-versie uit voor 229 euro. De nieuwe Moto G52 lijkt in veel opzichten op de Moto G52, die sinds kort in Nederland te koop is. Zo heeft het toestel bijvoorbeeld ook een oled-scherm, wat voor mooie beelden zorgt. Door oled zijn kleuren feller, is zwart ook echt zwart en het scherm energiezuiniger. Het display is 6,4 inch groot en daarmee niet bijzonder groot, maar ook niet klein.

→ Lees verder over de aankondiging van de Motorola Moto G42

Emotet is terug. Het gevaarlijke malwarevirus heeft het dit keer gemunt op creditcardgegevens van Google Chrome-gebruikers. Emotet wordt verspreid via e-mails. De makers van de malware versturen massaal e-mails naar potentiële slachtoffers met daarin documenten in de bijlage. Slachtoffers worden aangemoedigd om deze documenten te openen. Zodra dit gebeurt, installeert Emotet zichzelf. Vervolgens probeert de malware ook andere apparaten in het netwerk te besmetten, zoals een (andere) smartphone, tablet of computer. Deze oplichtingsmethode staat bekend als phishing. Hierbij sturen criminelen e-mails, WhatsApp-berichten of sms’jes naar slachtoffers met daarin een bijlage, of een link naar een valse website.

→ Lees verder over de Emotet-malware

→ Lees ook de geschreven review van de Motorola Moto G52