Samsung-vouwtelefoons en OnePlus Nord 3 (Android-nieuws #24 2023)

De Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 van Samsung zijn gelekt en we weten meer over de OnePlus Nord 3. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Langzaam komen we steeds meer te weten over de nieuwste opvouwbare smartphones van Samsung. De aankondiging laat nog even op zich wachten, maar dankzij MySmartPrice zijn nu wel de eerste officiële beelden gelekt. We zien de Galaxy Z Flip 5, die beschikt over een veel groter scherm op de achterkant.

Net als bij de Motorola Razr 40 Ultra, die onlangs is uitgebracht, neemt het schermpje bijna de helft van de achterzijde in beslag. Maar, we zien ook een belangrijk verschil. Het scherm wordt niet onderbroken door de camera’s, maar ‘buigt’ langs de lenzen heen. Bij de Razr 40 Ultra is dit niet het geval. Het schermpje van de Flip 5 zou 3,4 inch groot zijn.

De Redmi 12 van Xiaomi dook al op in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Hoewel het nog onduidelijk is of de smartphone ook naar Nederland komt en wat ‘ie moet kosten, zijn alle specs en features nu wel bekend. De Redmi 12 is in het buitenland in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, zilver en blauw.

De Redmi 12 heeft een opvallend groot scherm van 6,79 inch. Daardoor is het toestel niet zo handzaam, maar het grotere display is natuurlijk wel fijn als je veel films, series en YouTube-video’s kijkt. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz.

Via WinFuture zijn afbeeldingen verschenen van de aankomende OnePlus Nord 3. Het gaat om plaatjes van het Europese model, dat zal verschijnen in twee kleuren: zwart en groen. Het is hetzelfde toestel als de OnePlus Ace 2V, die al even te koop is in China. Zodoende wisten we stiekem al wat de Nord 3 heeft te bieden qua specificaties en uiterlijk.

Aan de rechterkant is de aan-/uitknop geplaatst en ook zien we daar een alert slider. Met dit handige schuifknopje wissel je snel tussen geluidsprofielen, een functie waar OnePlus bekend om staat. Aan de linkerzijde vind je de volumeknoppen en de onderkant biedt plaats aan de usb c-poort, simkaartslot en speaker.

We krijgen de komende weken veel meer te horen over de aankomende Nothing Phone (2). Nu laat het bedrijf weten op welke dag het nieuwe toestel wordt gepresenteerd: 11 juli. Vanaf 17.00 uur kun je meekijken met een livestream, waarbij we alles te weten komen over de tweede smartphone van het bedrijf.

Op de uitnodiging zien we de vernieuwde Glyph-interface van de smartphone. Die zagen we eerder al in verschenen renders van het toestel. Ook is er een gedeelte van een octopus te zien, wat kan wijzen op de vernieuwde processor. De Phone (2) wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip.

Het was lange tijd onduidelijk of Samsung überhaupt een Galaxy S23 FE zou lanceren. Vorig jaar bracht het Zuid-Koreaanse bedrijf immers geen S22 FE uit. Inmiddels lijken de geruchten het erover eens dat het relatief betaalbare vlaggenschip wel degelijk onderweg is. Goed nieuws, want met een FE-telefoon bespaar je geld, terwijl je qua prestaties maar weinig inlevert.

De website Sammobile brengt echter verwarrend nieuws over de release van de Samsung Galaxy S23 FE. Het toestel zou deze zomer al verschijnen, maar alleen in ‘geselecteerde landen’. Welke dat zijn, is niet bekend.

