Android 16 is uit en een onverwoestbare telefoon (Android-nieuws #24)

Android 16 is nu te downloaden en Oppo komt met een ‘onverwoestbare’ smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Google is er vroeg bij dit jaar en brengt nu Android 16 uit! De nieuwste Android-versie volgt Android 15 op, dat vorig jaar in oktober verscheen. Een lekker snelle update dus, die vanaf nu te downloaden is voor gebruikers van een Google Pixel-smartphone.

Ondanks dat Android 16 nogal snel na versie 15 komt, voert de update grote veranderingen door. Met Live Updates krijg je direct op je vergrendelscherm informatie over een app, als je bijvoorbeeld via de Uber-app een taxi hebt besteld of een maaltijd laat thuisbezorgen. Je hoeft dan niet de app te openen om te zien waar je bestelling blijft.

Als je het belangrijk vindt dat je Android-smartphone tegen een stootje moet kunnen, dan moet je tegenwoordig bij Oppo zijn. De fabrikant heeft in korte tijd een aantal extra stevige telefoons uitgebracht en introduceert nu de Oppo A5 5G. Het toestel verschijnt in Nederland met een adviesprijs van 199 euro.

De belangrijkste feature van de Oppo A5 5G is uiteraard de stevige behuizing. De smartphone is voorzien van een afgedicht ontwerp met een IP65-certificatie. Dit betekent dat het toestel beschermd is tegen zand en ander vuil, maar ook een regenbui overleeft.

Het regent de laatste tijd geruchten over de nieuwe smartwatches van Samsung. Eerder zagen we al dat de fabrikant het Classic-model terugbrengt met een ontwerp dat is gebaseerd op de Galaxy Watch Ultra. De Galaxy Watch 8 Classic krijgt een rond scherm, waar een meer vierkante behuizing achter zit.

Hetzelfde geldt waarschijnlijk, hoewel subtieler, voor de normale variant van het klokje. Dat blijkt uit renders van de Samsung Galaxy Watch 8, die zijn gelekt door Android Headlines. Waar de Watch 7 nog een simpele ronde vorm had, loopt de behuizing bij zijn opvolger achter het scherm een stukje door.

De OnePlus Nord 4 had al een flinke accu van 5500 mAh, maar zijn opvolger doet er een grote schep bovenop. De Nord 5 zou een batterij van 7000 mAh (!) krijgen. We verwachten bij gemiddeld gebruik daarom een zeer goede accuduur van zeker twee dagen.

Zoals we van OnePlus gewend zijn, laadt de Nord 5 ook erg rap op: met 100 watt. Daardoor heb je waarschijnlijk ongeveer drie kwartier nodig om het toestel helemaal te vullen. Draadloos laden behoort niet tot de mogelijkheden, maar dat vinden we met zulke snelheden ook niet zo erg.

Google zit deze week niet stil. Naast de komst van Android 16 en de Pixel Feature Drop van juni voert de techgigant een aantal toffe functies toe aan apps en diensten: van Google Foto’s tot de berichten-app en van Google Home tot nieuwe emoji.

Te beginnen met de Magic Editor, die je vindt in de Google Foto’s-app. Deze krijgt een simpelere interface om foto’s te bewerken met AI. Zo krijg je de optie AI Enhance, die je voorwerpen of personen aanraadt om uit de foto te verwijderen. Met de knop ‘Omtoveren’ zet je AI in om nieuwe onderwerpen in je foto’s te genereren.

