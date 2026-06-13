Google TV Streamer-update én Chromecast-problemen (Android-nieuws #24)

De Samsung Galaxy S26 FE is te zien op foto’s en de Chromecast met Google TV heeft problemen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Een paar jaar geleden hadden alle smartphones van Samsung camera’s die los uit de behuizing staken. Toen de Zuid-Koreaanse fabrikant die op sommige toestellen in een smal eiland begon te stoppen, wist je eigenlijk al dat dat andere telefoons zouden volgen.

Dat gebeurt nu ook. Een gelekte foto van de aankomende Samsung Galaxy S26 FE laat slechts één duidelijke verandering zien ten opzichte van de Galaxy S25 FE. Inderdaad, de camera’s zitten op dit voordelige vlaggenschip nu ook in een klein eiland. Vreemd is wel dat deze uitstulping ongebruikelijk hoog in de behuizing zit. Hij schuurt bijna tegen de rand van het toestel aan.

→ Bekijk hier het design van de Samsung Galaxy S26 FE

Volgens insider Yogesh Brar gaat OnePlus namelijk nieuwe telefoons maken in de N-serie. Deze reeks zou zich richten op het budgetsegment met meerdere modellen in verschillende prijsklassen.

Gesproken wordt over telefoons die maximaal 200 dollar moeten kosten. Andere geruchten gaan over een instapmodel waarvoor zelfs nog geen 150 dollar afgerekend hoeft te worden. Hiermee kan de concurrentie worden aangegaan met budgettoestellen van onder andere Redmi, Motorola en Poco.

→ OnePlus komt weer met budgetsmartphones

We moesten er even op wachten, maar Google heeft eindelijk een update voor de TV Streamer uitgebracht. Dit is pas de eerste update in 2026 voor de populaire mediaspeler en je kan ‘m nu downloaden en installeren. De nieuwe software is ook beschikbaar in Nederland en 219MB groot.

De update (met versienummer UTTK.260317.003) brengt de beveiligingspatch van april 2026 met zich mee. Daarmee is de beveiliging van de TV Streamer weer up-to-date, al was dat ook hard nodig. De Google TV Streamer kreeg vorig jaar in oktober zijn laatste update, met de beveiligingspatch van augustus 2025.

→ Google TV Streamer-update is nu te downloaden

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De Galaxy Watch Ultra van Samsung krijgt na twee jaar eindelijk een opvolger. Binnenkort wordt de Galaxy Watch Ultra 2 verwacht en het lijkt erop dat de batterij van het slimme horloge een flinke upgrade krijgt.

In de huidige Galaxy Watch Ultra zit een batterij van 590 mAh. Hiermee zou je het één à twee dagen vol moeten houden bij normaal gebruik. De batterijcapaciteit zou, volgens leaker Sammobile, met zo’n 30 procent omhoog gaan. De Ultra 2 zou namelijk een batterij van 784 mAh krijgen.

→ Forse batterij voor de Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Verschillende gebruikers van een Chromecast met Google TV melden, onder meer op Reddit, dat de Chromecast de verbinding met de afstandsbediening verliest. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Voor de echte pechvogels lijkt helemaal niets te helpen: een fabrieksreset, een hdmi-verlengkabel of nieuwe batterijen.

Andere mensen zeggen dat één van bovenstaande standaardoplossingen juist wel helpt om het probleem op te lossen. Een korte blik naar de klachten laat veel verschillende situaties zien. Dat is niet heel hoopvol voor iedereen die hoopt op een snelle oplossing (vanuit Google).

→ Problemen met de Chromecast-afstandsbediening