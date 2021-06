Het beste Android-nieuws: Android 12, Samsung S22 en Huawei P50

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Samsung gaat de Galaxy S22 voorzien van een gloednieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, zo meldt lekker FrontTron op Twitter. Hij is geen hele bekende insider en omdat ‘ie in de tweet aangeeft dat we de informatie met een korreltje zout moeten nemen, is het de vraag of het gerucht klopt. De 50 megapixel-hoofdcamera zit waarschijnlijk op de reguliere S22 en het grotere Plus-model. Hoe het met de cameralenzen van de S22 Ultra zit, weten we nog niet. Een primaire camera van 50 megapixel is op papier een flinke verbetering, omdat de Samsung S21 en S21 Plus een hoofdcamera van slechts 12 megapixel hebben. Omdat de resolutie hoger is, zijn beelden scherper en presteert de camera mogelijk beter in het donker.

Tijdens de presentatie van Windows 11 liet Microsoft weten dat je straks Android-apps kunt draaien op je pc. Je downloadt ze niet in de Google Play Store, maar via de Amazon Appstore. Die wordt geïntegreerd in de vernieuwde Microsoft Store. Je hoeft dus geen aparte digitale winkel te bezoeken om bijvoorbeeld TikTok of Instagram te installeren. De apps openen net als traditionele software in vensters. Die kun je ook gewoon aan de taakbalk vastplakken. Microsoft zet Intel Bridge-technologie in om de apps op Windows 11 te laten draaien. Als het goed is, merk je weinig of geen verschil met een normaal programma.

Gmail kampt de laatste tijd met vervelende problemen. Sinds enkele weken zijn er onder andere issues met de synchronisatie van mails en de Android-app. Naast het niet binnenkrijgen van mails worden nog allerlei andere problemen genoemd. Ook een aantal redactieleden van Android Planet is slachtoffer van de Gmail-perikelen. Voor dit artikel doken we daarom in de wereld van de mail-apps. Hieronder bespreken we vijf goede alternatieven voor de Gmail-app. Lees gauw verder!

Het is wachten op een officiële uitnodiging voor een evenement van Huawei. We kijken namelijk al even uit naar de onthulling van de Huawei P50 en P50 Pro. Volgens informatie op Weibo gaan we beide toestellen eindelijk zien op 29 juli. De directe voorgangers werden al in maart 2020 gepresenteerd, ruim een jaar geleden dus. Een andere bron via het platform noemt dat van beide toestellen eerst een 4G-model wordt gepresenteerd. Later moeten ook 5G-varianten op de markt komen. Verder wordt er nog een Huawei P50 Pro Plus-model verwacht, maar meerdere bronnen melden dat die verder is uitgesteld.

Smartphone-insider Max Weinbach, die doorgaans over betrouwbare informatie beschikt, laat op Twitter weten dat Samsung werkt aan de Android 12-update voor de Galaxy S21. Meer laat hij niet los, maar hierdoor weten we wel dat de S21-telefoons de eerste Samsung-toestellen zijn die Android 12 krijgen. Dit is logisch, want het zijn de nieuwste high-end smartphones van het bedrijf. We weten nog niet wanneer Samsung de Android 12-update uitbrengt voor de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Het ligt echter voor de hand dat de release eind dit jaar plaatsvindt. De Samsung-vlaggenschepen van vorig jaar, de Galaxy S20-smartphones, kregen vorig jaar in december de Android 11-update. Dit was toen de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

