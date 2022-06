Waarom werkt de Android Auto-app niet meer? (Android-nieuws #25)

De Android Auto-app is verleden tijd en de nieuwste Chromecast is in Nederland verkrijgbaar. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Het gebruiken van Android Auto op je smartphone komt nu echt ten einde. Vanaf deze week verwijdert Google de functie namelijk voor alle Android-telefoons. Android Auto werkt dan alleen nog op autoschermen of via Google Assistent.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Google kondigde in 2019 al aan geen toekomst in de Android Auto-app te zien. Dit komt omdat bepaalde functies in de app afhankelijk zijn van fysieke bediening, en dat is uiteraard niet goed voor de veiligheid onderweg.

Sinds afgelopen dinsdag (21 juni) is de Chromecast met Google TV officieel verkrijgbaar in Nederland. Het streamingapparaatje heeft een adviesprijs van 69,99 euro en is bij veel bekende (web)winkels te koop. Je kan het apparaatje ook in huis halen via de online Google Store.

De Chromecast met Google TV was overigens al sinds eind 2020 bij Nederlandse webshops te vinden via grijze import. De hdmi-dongle ondersteunt ook al langere tijd de Nederlandse taal.

De selficamera van de Galaxy S-serie heeft inmiddels al drie jaar geen flinke upgrade meer gehad. Daar komt bij de Galaxy S23 wellicht verandering in.

Volgens GalaxyClub krijgen de S23 en S23 Plus namelijk een 12 megapixel-selfiecamera, die voor veel betere kiekjes moet zorgen. Veel over de nieuwe selfiecamera is nog niet bekend. De bron spreekt over een eventuele aanwezigheid van optische beeldstabilisatie en autofocus.

De lancering van streamingdienst Viaplay gaat niet zonder horten of stoten. Meerdere klanten klaagden afgelopen maanden over slechte beeldkwaliteit. Na enige aarzeling gaat de streamingdienst gedupeerden nu toch compenseren.

Tenminste, als je kunt aantonen dat de service van Viaplay ondermaats is. De Consumentenbond adviseert gedupeerde klanten bijvoorbeeld om screenshots, foto’s en video’s van haperende verbindingen of slecht functionerende Viaplay-apps te maken.

Het duurzame smartphonemerk Fairphone heeft iets nieuws bedacht om mensen langer met hun smartphone te laten doen: een abonnement op een toestel in de vorm van Fairphone Easy. Maar is dat wel een goede deal?

Het antwoord op deze vraag is erg persoonlijk. Zoek je een telefoon voor de korte termijn, dan is Fairphone Easy een interessante optie. Op de langere termijn is het de moeite waard om goed uit te rekenen wat aanschaf van een los toestel je in totaal kost.

Poco heeft afgelopen week twee nieuwe smartphones gepresenteerd. De Poco F4 kost 399 euro en heeft een fors 6,67 inch-scherm met ververssnelheid van 120Hz. Achterop zitten drie camera’s en het toestel kan snelladen met een vermogen van 67 Watt. De accu zit zodoende binnen 38 minuten helemaal vol.

De Poco X4 GT gaat voor 379 euro over de toonbank en is met gamers in het achterhoofd gemaakt. Het scherm heeft een ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor ogen games en animaties ontzettend vloeiend. Verder heeft de Poco X4 GT een krachtige processor en forse accu.

