Nothing Phone (2) wordt duur en Zenfone 10 (Android-nieuws #25 2023)

De nieuwe Nothing-smartphone wordt véél duurder en de compacte Zenfone 10 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Waar de Nothing Phone (1) duidelijk een middenklasse smartphone is, lijkt de opvolger een meer high-end model te worden. Niet alleen geruchten over specificaties tonen dit aan, maar ook de recent gelekte prijs. De Nothing Phone (2) zal naar verluidt op de Europese markt verschijnen met een adviesprijs die 50 procent hoger ligt. De Phone (1) had een adviesprijs van 469 euro.

Deze nieuwe prijs is afkomstig uit een Frans artikel, waarin ook de verschillende Phone (2)-varianten worden benoemd. Zo komt er een basismodel met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag, net zoals de Phone (1).

→ Dit gaat de Nothing Phone (2) kosten

Wie een snelle, maar compacte smartphone wil moet 29 juni in zijn agenda omcirkelen. Op die dag kondigt Asus namelijk de Zenfone 10 aan. Dat belooft weer een razendsnelle smartphone te worden, want hij draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die bijvoorbeeld ook in de OnePlus 11 zit. Met een oled-scherm van 5,9 inch is het toestel echter een stuk kleiner dan vrijwel alle concurrenten.

De bekende insider Evleaks plaatste officiële foto’s van de Asus Zenfone 10 op Twitter. Daaruit blijkt dat de telefoon dunnere schermranden krijgt dan zijn voorganger, de Zenfone 9. Vooral aan de onderkant is het verschil behoorlijk fors. Dat zorgt voor een moderner uiterlijk en maakt de behuizing nog een paar millimeter compacter.

→ Dit is de compacte Zenfone 10 van Asus

De Samsung Galaxy Watch 6 laat niet lang meer op zich wachten en nu zijn mogelijk de adviesprijzen gelekt. De informatie komt van Dealabs Magazine, dat zegt te weten wat de Samsung-smartwatch gaat kosten in Frankrijk. Of deze prijzen ook zullen gelden in Nederland, weten we niet.

Het instapmodel van de Galaxy Watch 6 kost naar verluidt 319 euro. Daarmee zou het slimme horloge bij de release 20 euro duurder zijn dan zijn voorganger, de Galaxy Watch 5. De Galaxy Watch 6 Classic zou voor minstens 419 euro worden verkocht. Van zowel de Watch 6 als Watch 6 Classic verschijnen meerdere versies met eigen prijzen.

→ Check de mogelijke prijzen van de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

Dat OnePlus bezig is met een opvouwbare telefoon wisten we stiekem al, maar nu hebben we ook een beeld bij het toestel. Het apparaat, dat de OnePlus V Fold of OnePlus Fold moet heten, is gelekt door website Smartprix. In samenwerking met smartphone-insider OnLeaks zijn renders van het toestel gedeeld.

De beelden laten zien dat de OnePlus Fold een Samsung Galaxy Z Fold-achtig ontwerp heeft, met een groot scherm aan de buitenkant en een nog groter display aan de binnenkant. De schermgroottes zijn onbekend, maar we zien wel een opvallend groot camera-eiland achterop.

→ Bekijk de renders van de OnePlus V Fold

Het lijkt erop dat Nokia binnenkort een nieuwe smartphone introduceert. Een Deense webwinkel heeft informatie over de Nokia G42 5G online gezet, zo schrijft onder andere de website Nokiamob. Daardoor weten we hoe de smartphone er mogelijk uit komt te zien en wat de specificaties zijn.

De Nokia G42 5G zou een behuizing krijgen die relatief makkelijk te repareren is. Net als de Nokia G22 dus, die begin dit jaar werd aangekondigd. Bij de G22 kunnen gebruikers simpel en snel de accu vervangen, of het toestel voorzien van een nieuw scherm. Ook de usb-c-poort en achterkant van de G22 zijn zelf te vervangen.

→ Nokia G42 5G is makkelijk te repareren