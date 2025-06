One UI 8 Watch en de Trump-smartphone (Android-nieuws #25)

Samsung onthult One UI 8 Watch en president Trump komt met een eigen telefoon. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Android 16 is sinds kort beschikbaar voor Pixel-gebruikers, maar mensen met een andere smartphone moeten nog wachten. Fabrikanten maken de komende tijd hun updateplannen bekend en een website zegt nu te weten welke Motorola-toestellen Android 16 krijgen.

De website ontdekte op de supportpagina’s van Motorola dat bij veel telefoons wordt aangegeven dat ze worden bijgewerkt naar Android 16. Het gaat dus niet om een officiële lijst van Motorola zelf, maar veel smartphones lijken sowieso te worden geüpdatet.

One UI 8 komt eraan. Niet alleen voor Samsung-smartphones op basis van het nieuwe Android 16, maar ook voor Samsung-smartwatches die straks draaien op Wear OS 6. Die software is nog niet uit, maar toch deelt de fabrikant alvast verschillende nieuwe gezondheidsfuncties.

Te beginnen met Bedtime Guidance. Deze modus houdt je slaappatroon van de afgelopen dagen in de gaten, om je ’s avond het beste advies te geven voor een goede nachtrust. Het moet vooral handig zijn na een periode van veel verschillende bedtijden.

The Trump Organization deed deze week een opvallende aankondiging: een ware Trump-telefoon én een mobiele abonnement. Onder de naam Trump Mobile gaat de America First-telecomaanbieder te werk, wat past bij het willen verminderen van buitenlandse invloeden in de Amerikaanse techsector.

De lancering van de officiële webpagina van de T1 Phone verloopt nog niet vlekkeloos. Zo wordt er onder het kopje ‘Processor’ geen processor genoemd en staat het werkgeheugen als opslagruimte aangegeven. Ook is het enige beschikbare beeldmateriaal een 2D-afbeelding.

Over slechts een paar weken presenteert Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7. Het tweede Galaxy Unpacked-evenement van 2025, waar deze vouwbare smartphones het levenslicht zien, zou plaatsvinden op de volgende datum: 9 juli om 16.00 uur Nederlandse tijd. De lancering vindt plaats in New York City.

Er is al veel geschreven over de Fold 7. Het toestel krijgt minder dikke bezels en een veel dunnere behuizing. Het zou zelfs gaan om de dunste foldable tot nu toe. Daarnaast beschikt de smartphone over een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera voor scherpere foto’s.

De Nothing Phone (3) heeft al een lange weg afgelegd. Waar we de smartphone in eerste instantie vorig jaar verwachtten, liet de fabrikant tijdig weten dat ‘ie pas in 2025 zou worden aangekondigd. De tijd vliegt, dus is het bijna zover en steeds meer informatie over de Phone (3) duikt op.

Zo heeft de fabrikant bevestigd dat de smartphone draait op een Snapdragon 8s Gen 4. Het is een opvallende keuze, aangezien de telefoon aangeprezen wordt als een echt vlaggenschip. Hoewel de gekozen chip lekker krachtig is, is ‘ie niet zo snel als de Snapdragon 8 Elite.

