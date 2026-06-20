Android 17 is uit en dit is de Google Home Speaker (Android-nieuws #25)

Android 17 is nu te downloaden en de Google Home Speaker is officieel aangekondigd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Google bracht de afgelopen maanden meerdere testversies van Android 17 uit, maar nu is de update echt te downloaden. Zoals altijd is de nieuwste Android-versie eerst voor Pixel-gebruikers beschikbaar. In de komende maanden verschijnt de opvolger van Android 16 ook op smartphones van andere merken, waarbij dit per fabrikant verschilt.

Google introduceert met Android 17 allerlei nieuwe features voor je smartphone. Nieuw zijn de ‘bubbels’, waarmee het makkelijker moet worden om te multitasken. Je kan iedere app als een bubbel op je homescreen zetten, zodat ze weinig ruimte innemen maar je ze wel simpel opent. Als je op een app-icoon drukt en even vasthoudt, kun je ze in een bubbel plaatsen.

→ Lees alles over de release van Android 17

De Google Nest Audio en Nest Mini zijn uit de winkels verdwenen, want het is tijd voor de opvolger in de vorm van de Google Home Speaker. Het is een slimme speaker voor het afspelen van muziek, maar bovenal voor het praten met Google’s AI Gemini.

De Google Home Speaker lijkt op een combinatie van een HomePod Mini van Apple en een Nest Mini van Google: een opgeblazen bol met stof eromheen. De bol staat op een ledring waarmee via licht wordt gecommuniceerd of Gemini luistert, denkt of iets zegt. De speaker biedt 360 graden aan geluid, waardoor je het apparaat dus het beste een zo centraal mogelijke plek geeft.

→ Dit is de Google Home Speaker

De datum 22 juli zingt al een tijdje rond in de wandelgangen. Die dag houdt Samsung waarschijnlijk zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement. De sterren van de show worden ongetwijfeld de nieuwe vouwbare smartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf. We hebben het uiteraard over de Galaxy Z Flip 8 en Galaxy Z Fold 8.

In sommige opzichten zijn deze smartphones kleine upgrades ten opzichte van hun voorgangers, maar er staat ook een grotere verandering voor de deur. We nemen de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 met je door.

→ Lees meer in het Samsung Galaxy Z Flip 8 geruchtenoverzicht

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Het is een belangrijke week voor Google, want de zoekgigant heeft grote updates uitgebracht. Zo kun je jouw Pixel-smartphone nu bijwerken naar Android 17, maar is er ook een software-update voor de Pixel Watch beschikbaar. We hebben het natuurlijk over Wear OS 7.

Met Wear OS 7 krijgt de Pixel Watch de zogeheten ‘Live Updates’, die we kennen van Android. Daarmee krijg je in realtime actuele informatie van een app, als je bijvoorbeeld eten hebt besteld of een workout bent gestart. Op de afbeelding wordt de Just Eat-app (Thuisbezorgd in Nederland) getoond.

→ Wear OS 7 is nu te downloaden

Spotify stuurt momenteel mailtjes naar gebruikers met de boodschap dat inloggen met een gebruikersnaam vanaf 1 september 2026 niet meer mogelijk is. Je kunt na die datum nog steeds in je account, maar met je e-mailadres (in combinatie met je wachtwoord).

Over inloggen met een Google-account heeft de streamingreus niets gecommuniceerd, dus die optie blijft waarschijnlijk gewoon bestaan. In de mailtjes worden gebruikers aangemoedigd om het e-mailadres gekoppeld aan hun account te controleren of eventueel bij te werken. Doen ze dit niet, dan loopt deze groep straks het risico niet meer in hun account te kunnen.

→ Spotify- gebruikersnaam werkt niet meer