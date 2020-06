Op Android Planet lees je dagelijks over alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Als je afgelopen week niet alles hebt kunnen volgen of alleen de belangrijkste dingen wil meekrijgen, is dit jouw overzicht. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Verwarrend: Xiaomi Poco F2 Pro heeft toch geen 5G

De Poco F2 Pro geeft in de statusbalk bij sommige providers een 5G-icoon weer. Dit terwijl het toestel momenteel helemaal geen 5G-ondersteuning biedt van Nederlandse providers. Dat meldt Tweakers aan de hand van een vraaggesprek met Xiaomi. De site schrijft dat er onterecht een 5G-icoon wordt weergegeven bij verschillende providers, waaronder Vodafone en T-Mobile. De Poco F2 Pro biedt echter alleen ondersteuning voor de 3,5GHz-band in Nederland, een frequentie die hier pas over jaren actief wordt.

WhatsApp-chats worden straks vrolijker

WhatsApp-gesprekken gaan er binnenkort een stuk feestelijker uitzien. Met geanimeerde stickers kun je binnenkort bewegende plaatjes met een druk op de knop versturen. De bewegende stickers zijn al toegevoegd aan de bèta van WhatsApp voor zowel Android als iOS, zo ontdekte WABetaInfo. Dat doet vermoeden dat de functie spoedig voor iedereen beschikbaar komt.

Samsung Galaxy A21s ligt in de winkels

De Samsung Galaxy A21s, die onlangs in Nederland werd aangekondigd, is nu te koop voor 209 euro. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje. De Galaxy A21s is de opvolger van de populaire Galaxy A20e en één van de goedkoopste smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt. Het toestel heeft een adviesprijs van 209 euro en is vanaf nu verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse webshops.

EMUI 10.1-update voor de Huawei P30 (Pro)

De EMUI 10.1-update vanaf is nu te downloaden op de Huawei P30 en P30 Pro. De update met een grootte van 4,59GB moet in de komende dagen alle Nederlandse P30-toestellen bereiken. De EMUI 10.1-update rolt naar verluidt sinds vrijdag uit voor alle Nederlandse Huawei P30 en P30 Pro-smartphones. Waarschijnlijk heeft de software-update al een groot aantal toestellen bereikt, en zo heeft ook een tipgever van ons al laten weten dat haar P30 nu op EMUI 10.1 draait.

Samsung Galaxy S9 blijft updates krijgen

Samsung blijft ook zijn oudere vlaggenschepen bijwerken en rolt nu de One UI 2.1-update uit voor de Galaxy S9 en S9 Plus. Hiermee worden de toestellen voorzien van nieuwe features en de meest recente beveiligingspatch. Samsung rolt een grote update uit voor de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus in Nederland. Met de software-upgrade worden de smartphones voorzien van One UI 2.1, de nieuwste van Samsung’s software. De update brengt allerlei nieuwe features met zich mee, zoals Quick Share om snel en simpel bestanden te delen met andere Samsung-telefoons.

OnePlus gaat weer een betaalbare smartphone uitbrengen

OnePlus heeft bevestigd dat er in juli een nieuwe smartphone wordt gepresenteerd. De release van de betaalbare OnePlus Nord vindt in juli plaats, maar verdere details ontbreken nog. Dat is duidelijk geworden via een recent aangemaakt Instagram-account van de smartphonefabrikant. Het account met de naam OnePlusLiteZThing werd onthuld in een persbericht. In datzelfde bericht werd genoemd dat OnePlus komt met een ‘lijn van betaalbare smartphones’.

Video van de week: Contacten overzetten doe je zo!