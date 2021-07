Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De belangrijkste verandering in de nieuwe Telecommunicatiewet, die sinds deze week geldt, is dat we van een Bel-me-niet Register naar een bel-me-wel Register gaan. Callcenters mogen je vanaf vandaag niet zomaar meer bellen met ‘onweerstaanbare aanbiedingen’. Doen ze dit wel, dan riskeren ze een flinke boete. Het gaat om bedrijven die bellen voor telemarketingdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een energiemaatschappij, verkopers van zonnepanelen, of wervers voor goede doelen. Deze partijen mogen voortaan alleen contact met je opnemen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Er zijn vermeende OnePlus Nord 2-renders verschenen via een betrouwbare bron. Wat direct opvalt is dat het design flink is afgekeken van de OnePlus 9 en 9 Pro. Volgens de informatie is het toestel om en nabij 160 bij 73,8 bij 8,1 millimeter groot. Het scherm wordt 6,43 inch en bevat een klein gaatje voor de selfiecamera. Die is geplaatst in de linker bovenhoek en krijgt waarschijnlijk een resolutie van 32 megapixel. De randen zijn relatief smal, maar de onderste rand lijkt net een fractie dikker. Aan de linkerkant zijn de volumeknoppen te vinden, terwijl de aan-/uitknop rechts geplaatst is. Ook vind je daar de bekende Alert Slider.

Lenovo heeft de Smart Clock 2 officieel gepresenteerd. De opvolger van de eerste Smart Clock heeft weer integratie met Google Assistent. Ook is het mogelijk om een optionele draadloze lader te kopen, waardoor je direct je smartphone of bijvoorbeeld horloge op kan laden. Het schermpje is 4 inch groot en aanraakgevoelig. Je kunt onder meer instellen dat je de tijd en datum ziet, maar ook kalenderafspraken bekijken, fotocollages starten of door de instellingen scrollen. Bediening kan dus via het touchscreen, maar ook via de Google Assistent. Zodoende kun je allerlei vragen stellen aan de digitale butler, wekkers zetten of bijvoorbeeld je favoriete afspeellijst op Spotify starten.

Het ontwerp van de Samsung Galaxy S21 FE was al geen geheim meer, maar de beelden blijven maar uitlekken. Android Headlines komt nu met een marketingafbeelding van het toestel, waarop het camera-ontwerp en de kleurenopties duidelijk zichtbaar zijn. De kleuren zijn een stuk subtieler dan die van de Galaxy S20 FE van vorig jaar. Hierdoor oogt het toestel rustiger. Over de materiaalkeuze valt weinig te zeggen op basis van de afbeelding. Naar verwachting is de achterkant van gemat plastic en zijn de randen van aluminium.

Eerder verscheen al informatie over aankomende Motorola Edge-toestellen en Blass zegt nu dat die aan het eind van deze maand worden gepresenteerd. De normale Motorola Edge 20 – met codenaam ‘Berlin’ – is afgelopen tijd al vaker in het nieuws geweest. Zo zit waarschijnlijk de Snapdragon 778G-chip onder de motorkap. Dat is de opvolger van de Snapdragon 765G die we vinden in de eerste Motorola Edge. Het scherm wordt vermoedelijk 6,67 inch groot en krijgt een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat daarbij om een amoled-scherm, net als bij zijn voorganger. Er komen modellen op de markt met 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder een 108 megapixel-lens.

Video van de week: de beste smartphones van deze zomer