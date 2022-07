Krijgt Google TV deze nieuwe functie? (Android-nieuws #26)

De OnePlus 10T is volledig uitgelekt en Google TV krijgt er een interessante functie bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

OnePlus is van plan om binnenkort een nieuwe smartphone uit te brengen: de OnePlus 10T. Dit blijkt uit renders die nu online zijn gepubliceerd. De beelden verschenen op website SmartPrix en komen van de bekende smartphonelekker OnLeaks. Daardoor gaan we ervan uit dat de afbeeldingen betrouwbaar zijn. De OnePlus 10T gaat er ongeveer hetzelfde uitzien als de OnePlus 10 Pro, die nu al een tijdje te koop is. Op de achterkant zien we een groot camera-eiland dat zich om de behuizing heen lijkt te ‘vouwen’. In het eiland zitten drie camera’s, waarbij het vermoedelijk gaat om een 50 megapixel-hoofdlens, 16 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Rechtsboven zit een led-flitser.

We komen steeds meer te weten over de nieuwe Nothing Phone (1). Eerst werd het design gelekt, toen de specificaties en nu is ook de prijs gespot. Op de website van Amazon Duitsland werd voor een korte tijd een bundel aangeboden met de Nothing Ear (1)-oordopjes en Nothing Phone (1). De goedkoopste bundel zou zo’n 567 euro kosten. Bij het bekijken van de losse producten in deze bundel zien we dat de Phone (1) zelf een prijs zou hebben van 469 euro. Daarvoor heb je dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor de 12/256GB-variant betaal je 550 euro, volgens de advertentie.

Als je een Google TV-apparaat – zoals de Chromecast met Google TV – in huis haalt, moet je ‘m logischerwijs eerst instellen voordat je kan beginnen met kijken. Je logt in met je Google-account, installeert de apps van de streamingdiensten die je gebruikt en logt vervolgens ook hier in met je accounts. In de toekomst zou het niet meer nodig zijn om je favoriete apps te downloaden en in te loggen, want dit gaat Google TV voor je doen. Dit ontdekte 9to5Google, dat hiervoor aanwijzingen vond in een apk-bestand van de Google TV Setup-app. Bij het instellen van een Google TV-dongle worden dan automatisch bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video geïnstalleerd – en het inloggen wordt ook voor je gedaan.

Al sinds 2013 kun je films en series kijken via Netflix in Nederland. De streamingdienst is dan ook één van de eerste en grootste in ons land. Nederlanders die een streamingdienst afnemen, zijn bovendien het meest tevreden over Netflix. Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper. In het onderzoek beoordeelden klanten hun streamingsdiensten met een cijfer. Daarmee berekende Telecompaper de zogenoemde NPS-score op een schaal van -100 tot 100. Netflix scoorde het hoogste met een 33. Dat betekent dat meer mensen Netflix aanraden dan afraden. Op plek twee staat Videoland met een score van 24 en Disney Plus staat op de derde plaats met 20.

De Galaxy S23 is nog niet officieel aangekondigd, maar er gaan al een hoop geruchten rond. Samsungs volgende Galaxy S-telefoons leken namelijk uit te komen met de selfiecamera onder het scherm. Dat gerucht lijkt nu minder waarschijnlijk. Het Zuid-Koreaanse blog Naver meldt namelijk dat zo’n verborgen selfiecamera niet in de vernomen specificatielijst van het toestel staat. Het bedrijf heeft wel eerder een toestel uitgerust met een verborgen selfiecamera. Samsungs vouwtelefoon, de Galaxy Z Fold 3, heeft dat namelijk wél. Wanneer deze telefoon uitgevouwen is, is de volledige voorkant van het toestel het scherm. Wanneer je de camera-app opent, komt de selfiecamera achter de pixels vandaan.

