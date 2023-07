Is dit de compacte Android-topper van 2023? (Android-nieuws #26 2023)

Asus komt met een compact vlaggenschip en de Samsung Galaxy S23 FE is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het was een tijdje onzeker of de Samsung Galaxy S23 FE überhaupt zou verschijnen, maar het toestel lijkt er toch echt aan te komen. Nu heeft website Smartprix in samenwerking met de bekende lekker OnLeaks renders van de smartphone online gezet.

Opvallend is dat de smartphone erg op de Samsung Galaxy A54 van eerder dit jaar lijkt. Deze midranger lijkt overigens ook weer op de duurdere Galaxy S23. De telefoon zou 158 bij 76,3 bij 8,2 millimeter meten, waarmee hij praktisch even groot is als de Galaxy A54.

→ Bekijk de afbeeldingen van de Samsung Galaxy S23 FE

We hadden al veel gelezen over de Asus Zenfone 10, maar nu is hij dan ook officieel aangekondigd. Het toestel is vanaf nu verkrijgbaar in de Benelux voor een adviesprijs van 799 euro. Voor dat bedrag krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Er is ook een variant met 16GB RAM en maar liefst 512GB opslag, en die kost 929 euro. Het tussenmodel met 8/256GB geheugen gaat voor 849 euro over de toonbank.

Net als de Zenfone 9 van vorig jaar heeft ook zijn opvolger een 5,9 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). De ververssnelheid ligt op maximaal 144Hz voor extreem soepele beelden. Dat is hoger dan de 120Hz van vorig jaar, al merk je die snelheid alleen tijdens het spelen van geoptimaliseerde games.

→ Alles over de compacte Asus Zenfone 10

Als je het Android-nieuws de laatste tijd hebt gevolgd, weet je dat er veel over de OnePlus Nord 3 is gelekt. Binnenkort vindt de officiële onthulling dan eindelijk plaats. OnePlus maakt via Twitter bekend dat op 5 juli een evenement gepland staat. De aankondiging van de Nord 3 gaat om 15.30 uur Nederlandse tijd van start.

Op de officiële website geeft OnePlus tevens een aantal details van de Nord 3 vrij. Zo krijgt de smartphone weer een alert slider, een fysiek schuifknopje om ‘m op stil, trillen of geluid te zetten. Ook krijgt de OnePlus Nord 3 straks drie grote Android-updates en vier jaar aan beveiligingspatches.

→ OnePlus Nord 3-aankondiging is al binnenkort

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Finse smartphonemaker HMD Global heeft de Nokia G42 officieel onthuld. De smartphone is met een adviesprijs van 249 euro betaalbaar en onderscheidt zich voornamelijk door de duurzame behuizing. Net als bij de Nokia G22 van eerder dit jaar zijn onderdelen van de telefoon makkelijk te vervangen. Denk aan het scherm, de accu en usb-c-poort.

Hiervoor werkt het bedrijf samen met de experts van iFixit. Op deze website worden straks onderdelen voor de Nokia G42 verkocht en zijn er bijhorende handleidingen te vinden. De guides en onderdelen worden vijf jaar lang verkocht.

→ Dit is de repareerbare Nokia G42

Smartphonefabrikant Xiaomi bracht dit jaar als meerdere toptoestellen uit in de vorm van de Xiaomi 13, 13 Pro en 13 Ultra. Nu – een aantal maanden later – verschijnen her en der geruchten over nieuwe toestellen in deze lijn, namelijk de Xiaomi 10T en 10T Pro. We lopen de verwachte specificaties voor je langs.

Dat de twee toestellen eraan komen, beweert de bekende lekker SnoopyTech. Hij zette voor beide nieuwe smartphones de hardware op een rij, te beginnen met de schermen. Beide toestellen zijn namelijk uitgerust met een 144Hz amoled-scherm.

→ Ontdek meer over de Xiaomi 13T (Pro)