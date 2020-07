Op Android Planet lees je dagelijks alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Als je afgelopen week niet alles hebt kunnen volgen of alleen de belangrijkste dingen wil meekrijgen, is dit overzicht voor jou. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foutje, bedankt: Galaxy Note 20 Ultra gelekt

Samsung heeft gek genoeg vermeende renders van de aankomende Galaxy Note 20 Ultra gelekt. Afbeeldingen van het vermeende vlaggenschip verschenen recent op de Russische Samsung-website. Ishan Agarwal bracht via zijn Twitter-kanaal mensen op de hoogte van de renders. De doorgaans betrouwbare insider is er zelf niet volledig zeker van of het echt om de Note 20-serie gaat, maar noemt dit wel erg aannemelijk.

Betaalbare Xiaomi Redmi 9 nu te koop

Je kan de Xiaomi Redmi 9 vanaf vandaag kopen in Nederland. De budgetsmartphone is verkrijgbaar vanaf 149 euro en valt om vier redenen in positieve zin op. Xiaomi presenteerde de Redmi 9 begin juni en verkoopt de telefoon vanaf nu in Nederland. Het toestel is te koop in de kleuren grijs, groen en paars. De adviesprijs voor het instapmodel met 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen is 149 euro. Voor 169 euro koop je het model met 4GB/64GB geheugen.

Grote update voor WhatsApp

WhatsApp heeft een aantal leuke en handige functies aangekondigd die de komende weken verschijnen. De update voegt vier dingen toe. Ten eerste kun je elkaar voortaan geanimeerde stickers versturen. Daarnaast is het mogelijk om contactpersonen aan WhatsApp toe te voegen door een qr-code te scannen. Dit scheelt gehannes met het noteren van iemands nummer. Verder zijn videogroepsgesprekken verbeterd en werkt de donkere modus vanaf nu ook WhatsApp Web.

Ziggo GO kijken op Android TV

De Ziggo GO-app voor Android TV is vanaf nu eindelijk beschikbaar. Ook is de dienst te gebruiken op de Apple TV, Nvidia Shield en Amazon Fire TV. Naast een abonnement voor Ziggo is een vaste internetaansluiting noodzakelijk om de Android TV-app te gebruiken. Dat is dus anders dan de mobiele Ziggo GO-app, waarbij dat geen vereiste is. Zodoende kun je de nieuwe app niet buitenshuis en in het buitenland gebruiken.

5G-veiling van start

De 5G-veiling is van start gegaan. Providers proberen elkaar af te troeven door diep in de buidel te tasten en er zo met de 5G-primeur vandoor te gaan. Hoe werkt zo’n veiling eigenlijk? En hoeveel levert het op? Dit is alles wat je moet weten over de 5G-veiling. Het Nederlandse netwerk is klaar voor 5G, maar de vergunningen moeten nog vergeven worden. Bij de veiling wordt besloten welke partij als eerst de nieuwe netwerkstandaard mag gaan aanbieden. Tijd voor een beknopte uitleg over hoe dit in z’n werk gaat.

Video van de week: Alles over Android-updates