Het beste Android-nieuws: Google Pixel 6, OnePlus 9T en Sony Xperia 1 III

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Het is nog even wachten op de presentatie van de Google Pixel 6, maar er is weinig wat inmiddels nog geheim is. Eerder verschenen al renders van het toestel en nu liggen ook alle specificaties op straat. Die zijn online gezet door de bekende lekker Jon Prosser. Geruchten over een eigen processor van Google gaan al even de ronde en die zou de zoekgigant willen introduceren bij de Pixel 6-serie. Dat toestel krijgt een scherm van 6,4 inch, 8GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. Op de achterkant vind je twee camera’s om normale foto’s en kiekjes in een wijdere hoek te schieten.

OnePlus laat op zijn officiële forum weten wanneer we de OnePlus Nord 2 kunnen verwachten. Op donderdag 22 juli 16.00 wordt het toestel gepresenteerd en krijgen we alles te horen over de specificaties, features en natuurlijk de prijs. Dat de fabrikant komt met dit toestel is geen geheim meer, helemaal niet omdat er de laatste tijd al veel is gelekt. Ook OnePlus zelf is al begonnen met het sturen van teasers voor de smartphone. Zo maakte het eerder deze week bekend dat de Nord 2 een MediaTek 1200-processor aan boord krijgt.

Sony kondigde de Xperia 1 III al een tijdje geleden aan, maar toen wisten we niet wat de smartphone zou kosten en wanneer ‘ie zou verschijnen. Daar komt nu verandering in, want Sony maakt bekend dat de high-end smartphone vanaf 15 juli te bestellen is in Nederland. De adviesprijs bedraagt 1299 euro en daarmee hoort de Xperia 1 III tot de duurste Android-telefoons van dit moment. De Xperia 1 III verschijnt in twee kleuren: matzwart en paars. Als je het toestel pre-ordert, krijg je een Sony WH-1000XM3 cadeau. Dit is een draadloze koptelefoon met noise cancelling, die los ongeveer 200 euro kost.

De Samsung Galaxy F22 is de nieuwste smartphone van het bedrijf. Het toestel is gepresenteerd voor de Indiase markt en is daar vanaf 13 juli te koop. De adviesprijs voor deze instapper is omgerekend slechts 140 euro en daarvoor krijg je veel waar voor je geld. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G80-chip, die we ook vinden in de Samsung Galaxy A32 en Xiaomi Redmi 9. Dat is een prima processor als je wat social media gebruikt, op het internet surft en een simpele game speelt. Het instapmodel beschikt over 4GB RAM en 64GB interne opslag. Het duurdere model kost omgerekend 165 euro en heeft 6/128GB geheugen aan boord.

De Chinese website MyDrivers heeft een afbeelding gedeeld van wat de OnePlus 9T zou zijn. De opvolger van de OnePlus 8T wordt naar verwachting later dit jaar gepresenteerd en zou er iets anders uitzien. Omdat we niet zeker weten hoe betrouwbaar de render is, nemen we de informatie voor nu met een korreltje zout. De gelekte afbeelding toont dat de OnePlus 9T er ongeveer hetzelfde uitziet als de OnePlus 9 en 9 Pro, die eerder die jaar verschenen. De voorkant bestaat bijna volledig uit het scherm en linksboven zien we een klein gat voor de selfiecamera. De achterkant zit er daarentegen wél heel anders uit.

