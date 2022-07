Xiaomi 12S onthuld en waarschuwing voor malware (Android-nieuws #27)

Xiaomi onthult de nieuwe 12S-serie en Microsoft waarschuwt voor malware. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Xiaomi heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd: de 12S, 12S Pro en 12S Ultra. De toestellen focussen zich voornamelijk op de camerakwaliteit. Vooral de Ultra valt op, dankzij zijn enorme 1 inch-IMX989 sensor. Dit is de grootste camerasensor ooit in een smartphone, met eveneens de grootste individuele pixels. Ook zijn er een periscooplens en groothoeklens aan boord. Alledrie de 12S-toestellen hebben een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord. Dit is de nieuwste en snelste chip van Qualcomm – en tevens één van de krachtigste mobiele processoren van dit moment. Dat betekent dat de 12S je nooit lang zal laten wachten op het laden van een app.

Door Evan Blass weten we nu exact hoe de Samsung Galaxy Watch 5 eruit ziet. De smartwatch heeft veel gelijkenissen met de huidige Watch 4. Zo zien we weer een rond display, metalen horlogekast en twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Bij de bovenste van die knoppen is een rood accent te zien. In de renders zien we alleen het siliconen bandje, maar Samsung kennende verschijnen er (later) ook andere varianten op de markt. Dankzij de afbeeldingen weten we ook in welke kleuren het apparaatje op de markt komt: zwart wit en blauw. Of de Watch 5 in één of twee formaten wordt uitgebracht is nog de vraag.

Malware is kwaadwillende software die, wanneer het op je telefoon staat, van alles kan aanpassen, verstoren of verwijderen. Het geeft criminelen met slechte bedoelingen toegang tot jouw persoonlijke informatie en daar maken zij flink misbruik van. De malware waar Microsoft voor waarschuwt, schrijft gebruikers in voor dure diensten zonder dat je het weet. De software schakelt de wifi-verbinding van telefoons uit, opent zelf een inschrijfpagina, vult je gegevens in en verifieert je inschrijving. En die kosten kunnen fors oplopen. Tolfraude heet dat.

Alle vermoedelijke Asus Zenfone 9-specificaties zijn bekend omdat er een officiële trailervideo van het toestel is verschenen. De Zenfone 9 krijgt een scherm van slechts 5,9 inch, maar heeft wel high-end hardware en de nieuwste snufjes. De informatie is verschenen via het onbekende TechGoing. De website publiceerde een officieel ogende video van de aankomende Zenfone 9 van Asus. De smartphone wordt getoond in een viertal kleuren: zwart, rood, blauw en wit. Samsung wordt de leverancier van het amoled-scherm, van 5,9 inch dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Asus kiest opnieuw voor een compacte telefoon, net als bij de Zenfone 8.

In de zomer van 2020 verscheen de OnePlus Nord. Deze telefoon richtte zich in tegenstelling tot eerdere OnePlus-telefoons (met uitzondering van de OnePlus One X) niet op het hogere segment, maar juist op het betaalbare middensegment. Belofte maakt schuld en de OnePlus Nord maakte de verwachtingen meer dan waar.De eerste OnePlus Nord was een doorslaand succes en daarom kwamen afgelopen jaren meerdere opvolgers uit, met de Nord 2T als meest recente toevoeging. Het succes is zelfs zo groot dat men eraan denkt om de Nord-merknaam als zelfstandig smartphonemerk op de markt te brengen.

