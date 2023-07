OnePlus Nord 3 en Samsung-vouwtelefoons (Android-nieuws #27 2023)

De OnePlus Nord 3 is officieel onthuld en Samsung komt binnenkort met nieuwe vouwtelefoons. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De OnePlus Nord 3 kwam de afgelopen weken al regelmatig voorbij in geruchten en nu is de smartphone officieel onthuld. Het nieuwe toestel volgt de Nord 2T van vorig jaar op. Waar de Nord 2T slechts kleine verbeteringen ten opzichte van de Nord 2 doorvoerde, is de Nord 3 flink vernieuwd.

De OnePlus Nord 3 is vanaf nu te bestellen in Nederland en ligt op 12 juli in de winkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 449 euro en daarmee is ‘ie 50 euro duurder dan zijn voorgangers. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar OnePlus verkoopt ook een versie met 16/256GB geheugen. Die kost 549 euro.

Er zijn officiële foto’s gelekt van de Nothing Phone (2), waardoor het ontwerp van het toestel volledig op straat ligt. De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger, met hetzelfde transparante design. De ledjes zijn nu wel onderverdeeld in 33 in plaats van 12 zones. Daardoor zijn er complexere patronen mogelijk.

In de toekomst kunnen app-ontwikkelaars deze lampjes eveneens gaan gebruiken, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden als een maaltijdbezorger onderweg is met je pizza. Ook het thuisscherm van de nieuwe softwareschil is te bewonderen op de foto’s.

Het is tijd voor Samsungs volgende grote evenement. Na Galaxy Unpacked in februari waarbij de S23-serie werd aangekondigd, is het nu de beurt aan het tweede Unpacked-event. Hierbij zal de nadruk op nieuwe vouwtelefoons komen te liggen. Het evenement vindt fysiek plaats in Seoul, wat de hoofdstad is van Samsungs land van afkomst, Zuid-Korea.

Op de afbeelding bij de aankondiging van het evenement is al een kleine sneak peak te zien van de vermoedelijke Samsung Galaxy Z Flip 5. Het scharnier ziet er smaller uit en mogelijk vouwt de telefoon nu volledig plat, zoals de geruchten doen vermoeden.

Op het Honor Summer Launch Event in Parijs heeft de smartphonefabrikant aangekondigd dat er twee nieuwe Honor-toestellen naar Nederland komen en Android Planet is erbij. Het gaat om de Honor 90 met een prijs van 549 euro en de Honor 90 Lite, die 299 euro kost.

De Honor 90 is de opvolger van de Honor 80. De nieuwe smartphone draait op een Snapdragon 7 Gen 1-chip, die we op meerdere middenklasse-smartphones tegenkomen. Deze processor is krachtig genoeg voor dagelijkse taken en games, ondersteunt 5G-connectiviteit en is energiezuinig.

Heb je een Chromecast met Google TV of een HD-variant dan kun je nu een nieuwe firmware downloaden. De software met batchnummer STTE.230319.008.H1 is zo’n 60MB groot en dat is relatief klein. Normaal is een update voor de dongle veel groter, dus verwacht ook geen grote veranderingen.

Een precieze changelog is nog niet voorhanden, maar er zijn voornamelijk wat bugs geplet. Ook zijn de prestaties van het slimme apparaatje wat opgepoetst, waardoor ‘ie nog beter functioneert. Voor de afstandsbediening zijn in deze update geen verbeteringen meegenomen.

