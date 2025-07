Nothing Phone (3) en S24-accuproblemen (Android-nieuws #27)

Nothing onthult zijn eerste vlaggenschip en de S24-accuproblemen zijn opgelost. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Engelse smartphonefabrikant Nothing heeft zijn eerste echte ‘flagship’: de Nothing Phone (3). De smartphone is prijziger dan ooit tevoren, met een adviesprijs van 849 euro. De telefoon beschikt over verschillende upgrades ten opzichte van de Phone (2), die inmiddels bijna twee jaar oud is.

Te beginnen met het ontwerp, die à la Nothing weer erg opvalt. De fabrikant kiest weer voor transparante en futuristische elementen. Recht naast de camera’s vind je de nieuwe Glyph Matrix. Dit schermpje van micro-leds vervangt de Glyph Interface-lichtbalken van voorgaande Nothing-telefoons.

→ Alles over de gloednieuwe Nothing Phone (3)

De lancering van One UI 7 – Samsungs nieuw vormgegeven Android-schil op basis van Android 15 – verliep niet soepel voor gebruikers van een toestel uit de Galaxy S24-serie. Eerst verscheen de update maanden later dan verwacht en na het installeren bleek dat veel gebruikers last hadden van batterijproblemen.

Natuurlijk werd hier online veel over geklaagd door gebruikers en ook Samsung was er waarschijnlijk van op de hoogte, want twee weken na de beveiligingspatch van juni 2025 lijkt er een hoop veranderd.

→ Deze update lost S24-batterijproblemen op

Veo 3 is Google’s geavanceerde AI-tool die video’s kan genereren op basis van tekstopdrachten. Het voegt zelfs achtergrondgeluid, stemmen en andere geluidseffecten toe aan de video’s, die maximaal acht seconden duren. Ook duurt het genereren van zo’n video meestal niet langer dan twee minuten.

Hoe uitgebreid je prompt ook is, een video kan altijd anders uitpakken als je verwacht. In de eerst versie van de video praatten de presentatoren zelfs Engels, hoewel de tekstopdracht gewoon in het Nederlands was. Dat kun je gelukkig daarna veranderen, al kost het wel een van je drie dagelijkse video’s.

→ Zo gebruik je Veo 3 in Nederland

Ben jij de afgelopen tijd benaderd door je provider, over het vervangen of verifiëren van je simkaart? Let dan goed op. Het gaat waarschijnlijk om valse berichten van oplichters, die zo toegang willen krijgen tot je simkaart. Fraudehelpdesk.nl laat weten hier meerdere meldingen over binnen te krijgen en raadt mensen aan niet op linkjes te klikken en geen gegevens in te vullen.

Het probleem vindt op twee manieren plaats. Zogenaamde KPN-medewerkers sturen een sms met daarin de boodschap om je simkaart te verifiëren. Hiervoor hoef je alleen maar je gegevens in te vullen, waaronder je e-mailadres, telefoonnummer en soms je BSN-nummer.

→ Scammers nemen je simkaart over

Waar de Galaxy Watch zich eigenlijk al jaren kenmerkt door het ronde ontwerp, gooit Samsung het bij de Galaxy Watch 8 over een andere boeg. Het slimme horloge heeft volgens geruchten en gelekte afbeeldingen een ‘Squircle’-design. Oftewel: het ontwerp is niet helemaal rond, maar ook een beetje vierkant.

De verwachting is dat Samsung weer een 40 en 44 millimeter-variant uitbrengt van de Galaxy Watch 8. Hierdoor kun je, afhankelijk van hoe groot je pols is, de beste uitvoering kiezen. Ook komen er weer een wifi- en LTE-versies.

→ Alle geruchten over de Samsung Galaxy Watch 8