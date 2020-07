Op Android Planet lees je dagelijks alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Als je afgelopen week niet alles hebt kunnen volgen of alleen de belangrijkste dingen wil meekrijgen, is dit overzicht voor jou. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen 7 dagen.

Samsung zegt opladers mogelijk gedag

Samsung gaat volgens geruchten sommige telefoons vanaf 2021 zonder oplader in het doosje leveren. De fabrikant volgt hiermee het voorbeeld van Apple en wil niet alleen kosten besparen, maar ook iets aan de berg elektronisch afval doen. Dat meldt ETNews. De Koreaanse website claimt te hebben gesproken met bronnen binnen de productieketen van het bedrijf. Zij stellen dat Samsung vanaf volgend jaar telefoons gaat leveren zonder oplader in het doosje. De fabrikant zou dit doen vanwege twee redenen

Motorola onthult betaalbare Moto G 5G Plus

Motorola heeft de eerste Moto G-smartphone met 5G-ondersteuning aangekondigd. De Moto G 5G Plus beschikt over goede specificaties en een relatief lage adviesprijs van 349 euro. Met de Motorola Edge bracht het bedrijf onlangs al een 5G-telefoon uit, maar de nieuwe Moto G 5G Plus is door zijn lagere prijs toegankelijker. Motorola heeft de nieuwe Moto G uitgerust bovendien uitgerust met opvallend goede specificaties.

Voordelige Xiaomi Redmi 9 nu te koop

De Xiaomi Redmi 9 werd onlangs al gepresenteerd voor de Nederlandse markt, maar nu is het toestel echt te koop en op voorraad. Webshop Belsimpel levert namelijk al enkele varianten van deze betaalbare budgetsmarpthone uit voorraad. Het toestel is te krijgen in verschillende kleuren, terwijl ook werk- en opslaggeheugen kunnen verschillen. Het model met 3GB RAM en 32GB opslag kost 149 euro, terwijl het 4GB/64GB-model voor 179 euro over de toonbank gaat.

Android 11 komt misschien op 8 september uit

Het lijkt erop dat Google de release-datum van Android 11 op een aparte manier heeft verklapt. Een recent gepubliceerde Google-video voor ontwikkelaars vermeldt dat Android 11 op 8 september wordt uitgebracht. Toen de publieke bèta verscheen, kwamen we alles te weten over de functies en veranderingen van Googles komende Android-versie. Het enige wat we tot nu niet wisten, was de release-datum van Android 11. Dit raadsel lijkt nu opgelost.

Toffe update voor Samsung A51 en A71

Een update voor de Samsung A51 en Samsung A71 brengt allerlei verbeteringen en nieuwe features met zich mee. Een deel van die features was eerst exclusief te gebruiken op de duurdere Galaxy S20-serie. Dit moet je weten. Na het installeren van de update kun je gebruikmaken van allerlei nieuwe features, waarvan een deel van de duurdere Galaxy S20 komt. De meest interessante is Single Take, een feature voor de camera-app. Hiermee kun je maximaal tien seconden filmen met verschillende cameramodi tegelijk.

Betaalbare OnePlus Nord wordt op 21 juli onthuld

De OnePlus Nord wordt op 21 juli officieel onthuld. Na veel geruchten over de aankondigingsdatum heeft de fabrikant nu eindelijk bekendgemaakt wanneer de Nord het levenslicht ziet. Er komt binnenkort een einde aan de vele geruchten over OnePlus’ betaalbare toestel. De aankondigingsdatum van de OnePlus Nord staat definitief vast op 21 juli. Op die dag houdt de fabrikant een evenement om zijn nieuwste smartphone te introduceren.

Video van de week: check onze Sony Xperia 1 II review