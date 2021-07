Heb jij problemen met je Samsung Galaxy S20? Je bent niet de enige! Ook stonden we afgelopen stil bij de OnePlus Nord 2 en een nieuwe Nokia-smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van afgelopen week in één overzicht.

Bezitters van een Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra klagen recent vaker dat het scherm vanuit het niets stuk gaat. Het display kleurt volledig wit of groen en maakt de smartphone nutteloos, waarbij er maar één oplossing lijkt: het scherm laten vervangen.

De problemen met het scherm van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn niet helemaal nieuw. De website AndroidAuthority vond een klacht van een gebruiker uit mei. Sindsdien zijn er meer klachten online verschenen, onder andere op het forum Reddit en op Samsungs Europese forum.

→ Lees verder over de problemen met de Samsung Galaxy S20

De OnePlus Nord 2 komt eraan en er lekken steeds meer details uit over de betaalbare smartphone. Wat weten we al? Android Planet zet de OnePlus Nord 2-verwachtingen op een rijtje.

De OnePlus Nord werd volgens velen – inclusief de redactie van Android Planet – bestempeld als één van de beste Android-smartphones van 2020. De verwachtingen van de Nord 2 zijn daarom hoog.

→ Dit zijn onze verwachtingen voor de OnePlus Nord 2

Spelletjes spelen in de auto. Het is natuurlijk maar wat je wil, maar het is nu mogelijk. Het gaat om kleine en simpele HTML5-games voor Android Auto die alleen te spelen zijn als de auto stil staat.

Deze zogeheten GameSnacks-games zijn speciaal ontwikkeld door Google voor niet zulke krachtige hardware en internetverbindingen, ideaal voor Android Auto dus. Onder andere verschillende gebruikers van Reddit hebben al wat spelletjes aan de praat gekregen en foto’s en screenshots gedeeld.

→ Lees verder over de HTML5-games voor Android Auto

Nokia meldt op Twitter dat zijn nieuwste smartphone nooit meer een hoesje nodig heeft en op 27 juli het levenslicht ziet. De smartphone die je op de afbeelding ziet, lijkt de bestaande Nokia X20 te zijn met een hoesje.

Volgens de bekende website Nokiapoweruser draagt de nieuwe smartphone de naam Nokia XR20. De R-toevoeging zou staan voor rugged, oftewel stevig. Dat komt overeen met Nokia’s teaser dat de nieuwe smartphone geen hoesje vereist.

→ Onze verwachtingen voor de Nokia XR20

Maar eerst, wat is stalkerware eigenlijk? Stalkerware is een vorm van malware waarmee kwaadwillenden jouw smartphone (of computer of tablet) in de gaten kunnen houden. Uit onderzoek blijkt dat stalkerware steeds vaker voorkomt.

Afgelopen week hebben we daarom hierover een uitlegartikel. We staan onder meer stil bij hoe je stalkerware kunt herkennen, verwijderen en wat de motieven achter de kwaadaardige software zijn. Ook geven we natuurlijk aan hoe je de kans op besmetting zo klein mogelijk maakt.

→ Dit moet je weten over stalkerware op Android

