Nothing Phone (1) en Chromecast met Google TV-update (Android-nieuws #28)

De Nothing Phone (1) is eindelijk aangekondigd en de Chromecast met Google TV krijgt na lange tijd weer een update. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Nothing Phone (1) is na maanden van geruchten eindelijk gepresenteerd. Het toestel is nu te bestellen vanaf 469 euro en is de eerste smartphone van het gloednieuwe bedrijf: Nothing. Net als bij het eerste product, de Nothing Ear (1), wil de fabrikant af van alle onnodige poespas bij producten. Het meest opvallende aan het toestel is de transparante achterzijde. Verschillende componenten, zoals de draadloze oplaadspoel, zijn hierdoor zichtbaar. Ook is er gebruikgemaakt van verschillende materialen om een futuristisch design te creëren. Aan de onderkant zie je met wat fantasie een klein olifantje en de twee uitstekende camera’s zijn een echte eyecatcher.

→ Lees verder over de aankondiging van de Nothing Phone (1)

→ En check de review van de Nothing Phone (1)

Je Android-smartphone krijgt er dit jaar (of volgend jaar) een boel nieuwe emoji bij, die je kan gebruiken in je favoriete chat-apps. Zo komen er nieuwe icoontjes voor dieren, zoals een ezel, eland, gans en kwal. Ook zien we emoji voor erwten, een waaier en een wifi-icoontje. Verder kun je straks hartjes sturen in verschillende kleuren: roze, lichtblauw en zwart/grijs. Met het trillende gezichtje kun je geschokt reageren op berichtjes en er is zelfs een emoji voor gember. Verder zijn er verschillende handjes om bijvoorbeeld een high-five mee te maken. De release van de 31 nieuwe emoji hangt af van Google en de fabrikant van jouw smartphone.

→ Lees verder over het Emoji-pakket voor 2022 en 2023

Heb je een Chromecast met Google TV? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf nu is een software-update voor het apparaatje beschikbaar. Dat was nodig, want de Chromecast werd zeven maanden(!) geleden voor het laatst bijgewerkt. De update is 140MB groot en er is ook nieuwe software voor de afstandsbediening beschikbaar. De update bevat de beveiligingspatch van mei 2022. Het slechte nieuws is dat de streamingdongle nog steeds op Android 10 draait, terwijl de Android 12-versie al maanden geleden door Google beschikbaar werd gemaakt. Het is onduidelijk of en wanneer de Chromecast met Google TV wordt bijgewerkt naar de nieuwste software.

→ Lees verder over de eerste Chromecast met Google TV-update van 2022

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Nokia T10 is de tweede tablet van de Finse fabrikant, die eerder de Nokia T20 uitbracht. De T10 valt op door het compacte formaat: het scherm is slechts 8 inch groot en de tablet is met 375 gram niet al te zwaar. De tablet komt in één kleur (blauw) en heeft een adviesprijs van 169 euro. De Nokia T10 moet het niet per se hebben van zijn hardware, maar heeft wel fijne software. De tablet draait op Android 12 en krijgt gegarandeerd updates naar Android 13 en 14. Nokia belooft daarnaast drie jaar lang beveiligingspatches uit te brengen. Hierdoor blijft de tablet jarenlang veilig. Het gaat om een kale Android-versie, waarbij er wel de zogeheten Google Entertainment Space en Google Kids Space aanwezig zijn.

→ Lees verder over de aankondiging van de Nokia T10

De Motorola Razr 3 (of Razr 2022) dook al meerdere keren op in geruchten en is nu officieel door een medewerker van Motorola getoond. Het toestel is niet officieel gepresenteerd, maar kort laten zien en op Weibo is bovendien een video verschenen. Hoewel de video niet heel veel weggeeft, is wel duidelijk dat Motorola het design van de opvouwbare smartphone heeft aangepakt. Dit komt overeen met eerdere geruchten. Zo is het schermpje aan de buitenkant, die je gebruikt om bijvoorbeeld notificaties te checken, een stuk groter. Veel belangrijker is hoe de Motorola Razr 3 eruitziet als je ‘m openklapt. Waar de Razr 2019 en Razr 5G er nogal knullig uit zagen door de grote kin (de rand onder het scherm) en notch, is dit bij de nieuwe smartphone heel anders.

→ Lees verder over het design van de Motorola Razr 3