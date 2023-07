Nothing Phone (2) en Google Bard in Nederland (Android-nieuws #28 2023)

De Nothing Phone (2) is aangekondigd en Google Bard is nu beschikbaar in Nederland. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Nothing Phone (2) is na maanden van geruchten eindelijk officieel gepresenteerd. Het is de tweede smartphone van het relatief nieuwe merk Nothing en hij is een stuk duurder dan zijn voorganger. Het toestel is te koop vanaf 699 euro en dat is 200 euro meer dan de Phone (1) van vorig jaar.

De Phone (1) was een duidelijke middenklasser, maar de nieuwe Phone (2) is een echt high-end model. Zo is de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aanwezig, een krachtige processor die we kennen van veel smartphones van vorig jaar. De Nothing-smartphone verschijnt in twee versies met 12GB RAM en 256GB of 512GB interne opslagruimte.

→ Alles over de onthulling van de Nothing Phone (2)

OnePlus lijkt het ontwerp van zijn nieuwe vlaggenschip vooral te gaan verfijnen. Er zijn renders verschenen van deze OnePlus 12, gemaakt door de bekende insider OnLeaks. Die laten zien dat het toestel behoorlijk lijkt op de OnePlus 11. Het scherm vult vrijwel de gehele voorkant en de achterzijde beschikt weer over een korrelpatroon in de behuizing.

Het camera-eiland behoudt zijn ronde vorm, maar daarin vinden we iets nieuws: een periscopische zoomlens waarmee je vermoedelijk een flink eindje in kunt zoomen. De OnePlus 11 beschikt alleen over een portretlens die het beeld slechts 2x dichterbij haalt.

→ Bekijk de renders van de OnePlus 12

We hebben er even op moeten wachten, maar Google Bard heeft eindelijk de sprong naar Europa gemaakt. Google Bard gebruik je door naar bard.google.com te gaan. Je logt in met je Google-account en start met opdrachten geven. Net als ChatGPT is Google Bard gebaseerd op een taalmodel. Dit betekent dat de chatbot is getraind met een hoop teksten en daardoor goed zinnen kan schrijven.

Dat lijkt intelligent, maar echt begrijpen wat ze schrijven doen deze chatbots nog niet. De antwoorden kunnen daardoor vol met fouten zitten. De chatbot van Google mocht nog niet in Europa verschijnen, omdat het bedrijf niet duidelijk genoeg was over de privacy van gebruikers. Inmiddels is Google dat wel.

→ Zo gebruik je Google Bard in Nederland

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De prijs van de Google Pixel 8 gaat de hoogte in. Google zou in de Verenigde Staten 649 of 699 dollar voor het toestel vragen. Ter vergelijking: de Pixel 7 had in Amerika een adviesprijs van 599 dollar. Als deze informatie klopt, gaan we ervan uit dat de grotere Pixel 8 Pro ook duurder wordt dan de Pixel 7 Pro.

Een grote verrassing is de prijsverhoging niet. Recent lanceerde Google de Pixel 7a in Nederland voor 509 euro, terwijl zijn voorganger 60 euro goedkoper was. Ook de zoekgigant ontkomt niet aan de hoge inflatie, waardoor materialen en arbeidskrachten steeds meer kosten.

→ Prijs van de Google Pixel 8 gaat omhoog

Het Nederlandse Fairphone heeft sinds de oprichting al enkele smartphones op de markt gebracht. Opvallend aan de toestellen is dat je ze als consument zelf grotendeels kunt repareren en ze jarenlang updates krijgen. Dat blijkt wel, want de Fairphone 3 krijgt nu de Android 13-update aangeboden.

Het toestel werd geïntroduceerd in augustus 2019 en is dus bijna vier jaar oud. Ook voor de Fairphone 3 Plus is de nieuwe software nu te downloaden. Beide smartphones verschenen met Android 10, hebben een update gehad naar Android 11 en krijgen nu Android-versie 13.

→ Fairphone 3 (Plus) krijgt Android 13