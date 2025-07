Samsung Galaxy Watch 8 en OnePlus Nord 5 (Android-nieuws #28)

Samsung komt met zijn nieuwste foldables en smartwatches en OnePlus introduceert de Nord 5. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Op het Galaxy Unpacked 2025-evenement zijn de nieuwste vouwtelefoons door Samsung uit de doeken gedaan. We beginnen bij de Galaxy Z Fold 7, de opvolger van de Fold 6 die inmiddels een jaar oud is. De opvouwbare smartphone, die openklapt tot een compacte tablet, is flink verbeterd. Zowel aan de binnen- als buitenkant.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is een stuk dunner dan zijn voorganger. Opgevouwen is de smartphone 8,9 millimeter dik, terwijl de Fold 6 nog 12,1 millimeter dik was. Vouw je de Fold 7 open, dan meet ‘ie slechts 4,2 millimeter in plaats van 5,6 millimeter. Het toestel is met 215 gram bovendien lichter.

Samsung heeft de nieuwe Galaxy Watch 8 uitgerust met een helderder scherm. Dat komt van pas als je buiten bent en de zon fel schijnt, en je alsnog het display wil aflezen. Met de always on-functie kun je altijd de tijd checken.

De Galaxy Watch 8 heeft een nieuw en dunner design gekregen. Het klokje lijkt nu meer op de Galaxy Watch Ultra van vorig jaar, door het (zoals Samsung het noemt) ‘kussenontwerp’. Dit houdt in dat scherm rond, maar de behuizing iets vierkanter is. De bandjes zijn weer verwisselbaar, zodat je voor je eigen stijl kan kiezen.

De Nord-serie van OnePlus is al jaren populair vanwege de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Nu is de OnePlus Nord 5 gepresenteerd en met een adviesprijs van 449 euro valt ook die weer in het middensegment. De telefoon heeft een amoled-scherm met een grootte van 6,83 inch, met heeft een hoge resolutie en 144Hz voor extra soepele beelden.

Ook de Snapdragon 8s Gen 3-chip binnenin moet makkelijk bestand zijn tegen dagelijkse bezigheden en ook games kan ‘ie prima aan. Er is keuze uit 8 of 12GB aan werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte. Daarnaast heeft de batterij een grootte van 5200 mAh.

Android Auto vertaalt de apps op je smartphone prachtig naar het scherm in je auto. Sinds kort krijgen media-app meer vrijheid om nieuwe functies toe te voegen in de auto-software. Spotify maakt daar meteen gretig gebruik van. Jam, een handige functie om samen muziek te luisteren, wordt nu toegevoegd aan Android Auto.

Met Jam geef je jouw medepassagiers controle over je Spotify-afspeellijst in Android Auto. In de mediaspeler staat nu een Jam-knop, die zorgt dat er een qr-code in beeld komt. Wie deze scant, kan nummers afspelen, overslaan of toevoegen aan de wachtrij.

Google heeft met de komst van de Samsungs Watch 8-serie bekendgemaakt dat de AI-assistent Gemini naar Wear OS komt. De uitrol is direct begonnen en ook de Google Assitent-app in de Play Store heet nu “Gemini op Wear OS”. Gebruikers met een smartwatch die draait op Wear OS 4 of nieuwer, kunnen Gemini binnenkort op hun pols verwachten.

In een blogpost deelt Google wat je allemaal met Gemini op je smartwatch kan. Zodra je ‘Hey Google’ zegt of de knop op je horloge indrukt, kun je de AI om hulp vragen. Dat kan over vrijwel alles wat op het internet staat, maar ook binnen apps kan de chatbot aan de slag gaan.

