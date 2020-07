Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen 7 dagen.

Deze telefoons krijgen Android 11

De definitieve release van Android 11 laat nog even op zich wachten, maar Google is wel druk met het testen van de update. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle telefoons die (waarschijnlijk) worden bijgewerkt met de opvolger van Android 10. We hebben dit artikel gemaakt omdat het lastig is om door de bomen het bos te zien, er zijn immers honderden Android-telefoons in Nederland en België in omloop.

‘Camera-update voor Samsung Galaxy A-telefoons’

Samsung zou van plan zijn om Galaxy A-smartphones volgend jaar van optische beeldstabilisatie te voorzien. Deze camerafeature zien we doorgaans alleen bij veel duurdere toestellen. De Koreaanse website The Elec meldt dat diverse toestellen in Samsung’s Galaxy A-lijn volgend jaar worden voorzien van optische beeldstabilisatie. De Galaxy A72, de vermeende opvolger van de Galaxy A71, zou sowieso één van de smartphones zijn die deze feature krijgt.

Corona-app werkt vanaf 1 september

Op 1 september wordt de Nederlandse corona-app landelijk beschikbaar. Vanaf dan is de applicatie, die CoronaMelder heet, voor alle inwoners te gebruiken. Deelname is anoniem en vrijwillig.Dat blijkt uit een tijdlijn die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport online is gezet. Vanaf 18 augustus kunnen alle Nederlanders CoronaMelder downloaden, waarna de app vanaf 1 september ook daadwerkelijk actief is, aldus de Rijksoverheid.

Zo ziet de OnePlus Nord eruit

OnePlus-ceo Carl Pei heeft het design van de OnePlus Nord getoond in een video van de bekende YouTuber Marques Brownlee. Het toestel toont op het eerste gezicht veel gelijkenissen met de OnePlus 8-serie, maar gaat aanzienlijk minder kosten. Hoewel de shots vrij kort zijn, geeft de video duidelijker dan ooit het design van de OnePlus Nord weer.

Update voor Samsung Galaxy A71

Samsung rolt de One UI 2.1-update uit naar de Galaxy A71 in Nederland. Daarmee krijgen gebruikers een aantal nieuwe features én een recente Android-beveiligingspatch. Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A71 kunnen hun toestel nu updaten naar One UI 2.1. Deze versie van Samsung’s Android-skin voegt een aantal nieuwe features toe, zoals Enkele opname (Single Take), een betere nachtmodus in de camera-app en Quick Share.

Goedkoper Videoland kijken, maar met reclames

Het is binnenkort mogelijk om goedkoper naar Videoland te kijken. De streamingdienst krijgt een abonnement van 4,99 euro per maand, al zie je dan tijdens het kijken wel reclames. Videoland introduceert nieuwe abonnementen om klanten meer keuze te geven, zo meldt NU.nl. Hoewel het aanbod bij de drie verschillende abonnementen hetzelfde is, hoef je straks minder te betalen om van Videoland gebruik te maken.

Video van de week: Alles over draadloos opladen